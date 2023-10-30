Bir bardağı ölümü uzak tutuyor

Harvard'da yapılan bir araştırmaya göre, yüksek tansiyon Amerika'daki ölümlerin yüzde 15'inden fazlasında aktif rol oynuyor. Yüksek tansiyon ayrıca, kalp krizi ve felç gibi önde gelen ölüm nedenlerinin yanı sıra anevrizmalar, kognitif düşüş ve böbrek yetmezliği riskini de artırıyor.

Hipertansiyon, genelde orta yaş üzeri kişilerde görülen bir hastalıkken ancak gençlerde de görülmeye başladı. Hal böyle olunca tansiyon ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara iyi gelen doğal besinler de sıkça araştırılmaya başlandı.

Yapılan araştırmalar, pancarın içeriğinde bulunan nitrikoksit adlı maddenin damar esnekliğini artırdığını ve kan dolaşımını rahatlattığını ortaya koydu.

Araştırmanın sonucu şöyle açıklandı:

Her gün bir bardak pancar suyu tüketmek, takip eden 24 saat boyunca tansiyonun düzenli seyretmesine yardımcı oluyor.



