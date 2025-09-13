Bir bardak elma sirkesiyle gelen karaciğer detoksu! Uzmanlar anlattı

Bir bardak suyla seyreltilmiş elma sirkesi, karaciğer detoksunu destekleyerek iltihap köklerini hedef alabilir. Uzmanlar ve güncel çalışmalar, elma sirkesinin antioksidan zenginliğiyle nasıl bir fark yarattığını anlattı.

Elma sirkesi, fermente elma suyundan elde edilen asetik asit, polifenoller ve probiyotikler içeren doğal bir iksir. Mısır'da yapılan bir ultrastrüktürel ve immünohistokimyasal çalışmada, araştırmacılar cıva klorür gibi toksinlerin neden olduğu karaciğer hasarına karşı elma sirkesinin koruyucu etkisini inceledi.

Sirke, serbest radikalleri nötralize ederek karaciğer hücrelerini oksidatif stresten koruyor ve iltihaplanmayı azalttı.

Araştırmanın başyazarı, Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü'nden Doç. Dr. M. El-Sayed, "Elma sirkesi, güçlü antioksidan özellikleri sayesinde toksin kaynaklı karaciğer hasarını hafifletmede umut verici bir ajan olarak öne çıkıyor" dedi.

Benzer şekilde, yüksek kolesterol diyetiyle beslenen fareler üzerinde gerçekleştirilen bir başka çalışma, elma sirkesinin karaciğer, böbrek ve eritrositlerdeki lipid peroksidasyonunu inhibe ettiğini gösterdi. Bu, iltihap köklerini kurutma mekanizmasının temelini oluşturuyor; çünkü oksidatif hasar, kronik iltihaplanmanın ana tetikleyicisi. PubMed'de yayınlanan bu araştırmada, sirkesinin antioksidan enzimleri artırarak serum lipid seviyelerini düşürdüğü vurgulandı.

ABD'li gastroenterolog Dr. Andrew Weil, Integrative Medicine Uzmanı ve Arizona Üniversitesi'nde profesör, bu bulguları yorumlarken, "Elma sirkesi, karaciğer detoksunu dolaylı yoldan destekleyebilir; ancak sihirli bir değnek değil. Kan şekeri regülasyonu ve kilo yönetimi gibi faydaları, karaciğer yükünü azaltmada yardımcı oluyor" şeklinde konuştu. Weil, günlük bir yemek kaşığı elma sirkesinin, yüksek karbonhidratlı öğünlerle birlikte alındığında insülin direncini frenleyerek karaciğer yağlanmasını önleyebileceğini ekliyor.İnsan çalışmaları da giderek artırdı.

BMC Complementary Medicine and Therapies dergisinde yayınlanan bir sistematik derleme ve meta-analiz, elma sirkesinin lipid profillerini iyileştirdiğini ve açlık kan şekerini düşürdüğünü kanıtladı. Bu, özellikle non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) gibi durumlarda kritik; zira iltihap kökleri burada yağ birikimiyle beslendi.

Tahran Üniversitesi'nden araştırmacı Salimeh Asadi'nin öncülüğündeki bir çalışma, %2 oranında elma sirkesi tüketiminin NAFLD yönetiminde karaciğer fonksiyonlarını güçlendirdiğini öne sürdü.

Asadi, "Elma sirkesi, bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek toksinlerin karaciğere ulaşmasını engelliyor ve iltihaplanmayı baskılıyor" dedi.

Cureus dergisinde raporlanan bir vaka çalışmasında, uzun süreli yüksek doz elma sirkesi kullanımının idiosenkrik karaciğer hasarına neden olduğu belirtildi.

MD Anderson Kanser Merkezi'nden diyetisyen Lindsey Wohlford, "Elma sirkesini günde 1-2 yemek kaşığından fazla tüketmeyin ve mutlaka suyla seyreltin. Diş minesini aşındırabilir ve mideyi rahatsız edebilir" uyarısında buludu. Wohlford, faydalarının abartılmaması gerektiğini, asıl odak noktasının dengeli beslenme, egzersiz ve alkol sınırlaması olduğunu vurguladı.