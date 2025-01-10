Bir bardak süt kalın bağırsak kanserine duvar mı örüyor? Uzmanlar açıkladı

Son yıllarda yapılan birkaç bilimsel araştırma, süt ve süt ürünlerinin, kalın bağırsak kanseri riskini azaltan besinler arasında yer aldığını gösterdi. Öne çıkan bir çalışmaya göre, her gün bir bardak süt içmek, kalın bağırsak kanseri gelişme riskini %15-20 oranında azaltabileceğinin altı çizildi.

Beslenme uzmanı ve kanser araştırmaları üzerine çalışan akademisyen Dr. Laura Johnson, "Süt, içerdiği kalsiyum ve D vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, süt içmek, kolon hücrelerinin sağlıklı bir şekilde büyümesine katkıda bulunarak kanser oluşumunu engelleyebilir" dedi.

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KALSİYUM VE D VİTAMİNİNİN ROLÜ

Sütün sağlığa olan faydalarının büyük bir kısmı, içerdiği kalsiyum ve D vitamini gibi besin maddelerine dayanır.

Beslenme bilimci ve kansere karşı beslenme uzmanı Dr. James Anderson, "Kalsiyum, kolon hücrelerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayarak kanserli hücrelerin çoğalmasını engellemeye yardımcı olabilir. Aynı şekilde, D vitamini de kanser hücrelerinin gelişimini baskılar ve bağışıklık sistemini güçlendirir" şeklinde açıklamada bulundu.

Birçok araştırma, yeterli kalsiyum alımının kalın bağırsak kanseri riskini azalttığını gösterdi.

Örneğin, American Cancer Society tarafından yapılan bir çalışmada, günde 1.000 mg kalsiyum alımının, kalın bağırsak kanseri riskini %20-30 oranında azalttığı vurgulandı.

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PROBİYOTİKLERİN ÖNEMİ

Süt ayrıca, probiyotik özellikler gösteren bifidobacterium ve lactobacillus gibi sağlıklı bakterileri de içerebilir. Bu probiyotikler, bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Gastroenterolog Dr. John Smith,"Bağırsaklar, vücudun genel sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Sağlıklı bir bağırsak florası, kanser riskinin azalmasına yardımcı olabilir. Süt ve yoğurt gibi fermente gıdalar, probiyotikler açısından zengindir ve bu da bağırsak sağlığını iyileştirmeye katkı sağlar" dedi.

SÜT TÜKETİMİ VE KALIN BAĞIRSAK KANSERİ: HANGİ MİKTARDA FAYDALI?

Birçok uzman, süt tüketiminin kalın bağırsak kanseri riskini azaltmada önemli bir faktör olduğunu kabul etse de, fazla süt tüketiminin bazı olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

Beslenme uzmanı Dr. Sarah Miller, "Aşırı süt tüketimi, bazı bireylerde hormon seviyelerinde dengesizliklere yol açabilir. Bu nedenle, günlük bir bardak süt, sağlıklı bir dengeyi korumak için yeterli olacak. Ayrıca, laktoz intoleransı olan bireyler için alternatif süt ürünleri de önerilebilir" şeklinde uyarıda bulundu.

KRONİK HASTALIKLARLA İLİŞKİLİ RİSKLERİN AZALTILMASI

Yapılan araştırmalara göre, süt sadece kalın bağırsak kanseri riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda diğer bazı kronik hastalıkların risklerini de azaltmaya yardımcı olabilir.

Kardiyolog Dr. Mary Thomas, "Süt ve süt ürünleri, kalp sağlığına da katkı sağlar. Kalsiyum ve D vitamini, vücutta kalsiyum birikmesini engelleyerek kalp ve damar sağlığını iyileştirir. Bu da, genel sağlık açısından olumlu bir etki yaratır" dedi.