Bir bardakla kansere duvar örüyor! Gizemli kahraman mucize saçıyor

Son yıllarda market raflarında yulaf, badem ve soya sütleri adeta bir devrim oluşturdu.

Çevresel kaygılar, vegan yaşam tarzı ve sağlık arayışı, bitkisel süt alternatiflerini popüler hale getirirken, inek sütü geleneksel tahtını koruma mücadelesi verdi. Ancak bilim dünyasından gelen son veriler, inek sütünün sağlık üzerindeki etkilerinin sanılandan çok daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

Peki, bir bardak inek sütü gerçekten mucizevi mi, yoksa bitkisel sütler çevresel ve sağlık avantajlarıyla liderliği mi ele geçiriyor? İşte tüm detaylar...

İNEK SÜTÜ: KANSERDEN KORUYAN BİR KALKANA DÖNÜŞÜYOR

King’s College London’da mikrobiyom araştırmaları yapan diyetisyen Dr. Emily Leeming, inek sütünün sağlık üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde özetledi:

“Süt ürünleri, kalsiyum almanın en kolay yollarından biri. Üstelik son çalışmalar, kalsiyumun sadece kemik sağlığı için değil, bağırsak kanserine karşı koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor.”

Dr. Leeming’in işaret ettiği bir araştırmaya göre, günde sadece 300 miligram kalsiyum – yani bir su bardağı inek sütü – bağırsak kanseri riskini yüzde 17 azalttı.

London Food Therapy Kliniği’nin kurucusu diyetisyen Laura Southern ise inek sütünün besin değerini vurguladı:

“İnek sütü, kalsiyumun yanı sıra yüksek kaliteli protein, B12 vitamini, iyot, fosfor, potasyum ve riboflavin gibi temel besin maddeleriyle dolu. Bu, işlenmemiş bir besin paketidir.”

Southern, özellikle inek sütündeki kalsiyumun vücut tarafından daha kolay emildiğini, bitkisel sütlere eklenen kalsiyumun ise aynı etkinlikte olmadığını belirtti.

Harvard Üniversitesi T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Dr. Vasanti Malik, inek sütünün kemik sağlığı için kritik olduğunu söyledi:

“Süt, yoğurt ve peynir, kalsiyum ve D vitamini açısından eşsiz kaynaklar. Kemik yoğunluğunu koruyor ve kırık riskini azaltıyor.”

Ancak Malik, tam yağlı sütün kalp sağlığı üzerindeki etkilerinin tartışmalı olduğunu ekledi.

Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi’nde sunulan bir meta-analiz, tam yağlı süt tüketiminin kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı olmadığını, ancak aşırı tüketimde (günde 1 litre ve üzeri) risklerin artabileceğini gösterdi.

BİTKİSEL SÜT: ÇEVRESEL DOST MU, BESİN EKSİKLİĞİ Mİ?

Bitkisel sütlerin yükselişi, çevresel sürdürülebilirlik ve etik kaygılardan beslendi.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Joseph Poore’un yayımladığı araştırmaya göre, bitkisel süt üretimi, inek sütü üretimine kıyasla üçte bir oranında daha az karbon emisyonu üretti.

Örneğin, bir litre badem sütü üretimi 270 litre su gerektirirken, inek sütü için bu rakam çok daha yüksek. Ancak Poore, badem üretiminin California’daki yoğun su kullanımı ve tarım ilaçları nedeniyle çevresel sorunlara yol açtığını da not düşüyor.

Beslenme açısından ise bitkisel sütler, inek sütüyle rekabet etmekte zorlandı.

Dr. Malik, bitkisel sütlerin genellikle daha az protein içerdiğini ve zenginleştirilmediği takdirde kalsiyum, B12 ve D vitamini gibi besinlerde eksik kalabileceğini belirterek, “Soya sütü protein açısından iyi bir alternatif, ancak yulaf ve badem sütü genellikle daha yüksek karbonhidrat içeriyor ve glisemik indeksi inek sütünden yüksek” dedi. Bu, kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabilir.

Helsinki Üniversitesi’nden sürdürülebilir gıda sistemleri uzmanı Doç. Dr. Hanna Tuomisto, organik bitkisel sütlerin çevresel avantajlarını överken, birim ürün başına daha fazla toprak kullanımı gerektirdiğini vurgulayarak, “Organik tarım biyoçeşitliliği koruyor, ancak verim düşüklüğü çevresel etkileri artırabilir” dedi.

LAKTOZ İNTOLERANSI VE CİLT SAĞLIĞI: SÜT GERÇEKTEN DÜŞMAN MI?

İnek sütünün eleştirildiği en büyük noktalardan biri, laktoz intoleransı. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65’i, yetişkinlikte laktozu sindirme yeteneğini kaybetti. Bu durum, şişkinlik, ishal ve mide krampları gibi sorunlara yol açabiliyor. Ancak fermente süt ürünleri, örneğin yoğurt ve kefir, laktoz içeriği düşük olduğu için bu kişiler tarafından tolere edilebildi.

Süt ve sivilce ilişkisi de sıkça tartışıldı. Amerikan Dermatoloji Derneği Akademisi’ne (AAD) göre, az yağlı süt tüketiminin akne riskini artırabileceğine dair bazı kanıtlar var, ancak tam yağlı sütle bu bağlantı daha zayıf.

Dermatolog Dr. Amy Kassouf, yüksek glisemik indeksli gıdaların insülin seviyelerini artırarak akneleri tetikleyebileceğini söyleyerek, “Süt ürünlerini tamamen kesmek yerine, tüketim miktarını azaltmak ve beslenme günlüğü tutmak daha mantıklı” dedi.

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PEYNİR VE YOĞURT: İNEK SÜTÜNE ALTERNATİF Mİ, DESTEK Mİ?

İnek sütü eleştirilirken, süt ürünleri genellikle farklı bir kategoride değerlendirildi.

Dr. Leeming, fermente ürünlerin mikrobiyom sağlığına katkıda bulunduğunu belirtti:

“Yoğurt ve kefir, bağırsak florasını destekleyen probiyotikler içeriyor. Bu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve inflamasyonu azaltıyor.”

Peynir ise uzun süredir doymuş yağ ve tuz içeriğiyle kötüleniyordu, ancak son araştırmalar bu algıyı değiştirdi.

Yayımlanan bir çalışma, peynirin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin abartıldığını ve hatta ölçülü tüketimde kardiyovasküler riskleri azaltabileceğini gösterdi.

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TERCİH SİZİN, AMA BİLİME KULAK VERİN

İnek sütü ve bitkisel süt arasındaki savaş, hem sağlık hem de çevre açısından karmaşık bir tablo çizdi.

İnek sütü, kalsiyum, protein ve bağırsak kanseri riskini azaltma gibi avantajlarıyla öne çıkarken, bitkisel sütler çevresel sürdürülebilirlik ve laktoz intoleransı için ideal bir alternatif sundu.

Uzmanlar, bireysel ihtiyaçlara göre bir denge kurulmasını önerdi.

Dr. Southern, “Ne tamamen inek sütünü terk edin ne de bitkisel sütleri mucizevi görün. Dengeli bir diyet, her ikisinden de faydalanabilir” dedi.