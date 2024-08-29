Bir baştan bir başa deyimi ne anlama geliyor?

Bir baştan bir başa deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir yerin başlangıç noktasından son noktasına kadar uzanan, sınırların ötesine taşan bir mesafeyi veya alanı ifade eder. Bu deyim, bir mekanın ya da alanın bir köşesinden diğer köşesine kadar her noktayı kapsayan, tümüyle kuşatıcı bir hareketi tanımlar.

Bir uçtan diğer uca yapılan bu yolculuk, bazen fiziki bir mesafeyi katetmeyi, bazen de bir süreçte veya deneyimde tüm adımları takip etmeyi ima eder. Bu deyim, sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda bir fikrin, olayın ya da durumun tüm boyutlarını ele alma anlamında da kullanılabilir.

BİR BAŞTAN BİR BAŞA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Tarlanın bir baştan bir başa uzanan genişliği, sonsuz gibi görünen bir ufka kadar devam ediyordu."