Yeniden Refah Partisi'nden yaklaşık 9 ay önce istifa ederek bağımsız kalan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’ın AKP'ye geçeceği öğrenildi.

Mehmet Aydın

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçe belediyelerini kazanmıştı. 6 başkanın da partiden istifa etmesiyle partinin Konya'da elinde belediye kalmadı.

Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre konuyla ilgili Başkan Aydın’ın yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Mehmet Aydın’a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin çarşamba günükü grup toplantısında takacak.

Konya’da CHP’den Seydişehir Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Ustaoğlu ve İYİ Parti’den Ahırlı Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ali Üzlük de geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılmıştı.