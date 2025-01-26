Bir belediye başkanı daha AKP’ye katıldı. Rozeti takıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı Zeynep Çelik, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde yüzde 47.91 oranında oy alarak belediye başkanı seçilmişti.

Türkiye’nin en genç bağımsız belediye başkanı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, 1 senesini doldurmadan AKP’ye katıldı.

“ROZETİNİ BAKAN ÇELİK TAKTI”

AKP Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nde sahne alan Çelik’in rozetini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Çelik taktı. Çelik, rozeti takarken “AK Parti'nin gençlere verdiği değer ve vizyon bana bu kararı aldırdı. Bu partinin bir üyesi olmak benim için gurur verici” dedi.

“SİZLERE LAYIK OLACAĞIM”

Kendisine destek verenlere teşekkürlerini ileten Zeynep Çelik ise “Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin” ifadelerini kullandı.