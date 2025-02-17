Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol belediye binasındayken Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı.

Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Erol'un emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”ten soruşturma başlatılan Mümin Erol, daha önce “şüpheli” sıfatıyla ifade vermişti.

BELEDİYE BİNASINDA GÖZALTINA ALINDI

Mümin Erol'un belediye binasından gözaltına alındığı belirtildi.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI MAKAM ODASINDAN KALDIRMIŞTI

DEM Partili Bitlis-Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, mazbatasını alıp göreve başladığı gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından kaldırmıştı.

O anlarla ilgili görüntülerin sosyal medyada gündem olması sonrası Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Erol hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Son Haberler
Erciyes’te şenlik var
Erciyes’te şenlik var
Hande Erçel ve Barış Arduç'un ateşli sahneleri olay oldu! Eski sevgili sözünü sakınmadı
Hande Erçel ve Barış Arduç'un ateşli sahneleri olay oldu! Eski sevgili sözünü sakınmadı
Zirvedeki yerini koruyor! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Zirvedeki yerini koruyor! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Can Uzun Batshuayi'den formayı kaptı, golünü attı
Can Uzun Batshuayi'den formayı kaptı, golünü attı
İstanbul’un Teksas’ın da yeni olay! Deliye dönen kadın çekiçle arabayı parçaladı
İstanbul’un Teksas’ın da yeni olay! Deliye dönen kadın çekiçle arabayı parçaladı