Bir belediye başkanı daha tutuklandı!

Yaklaşık 6 aydır "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, bugün "İBB soruşturması" kapsamında da savcılığa ifade verdi.

Şahan, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle "icbar suretiyle irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şahan, bugün İBB soruşturması kapsamında yeniden mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Şahan, “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutukluydu. İlk kez “yolsuzluk” soruşturmasına dahil edildi.

"Kent uzlaşısı" davası kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu davadan tahliye edilse de, "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Resul Emrah Şahan'ın irtikap eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemler neticesinde elde edilen menfaati örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir."