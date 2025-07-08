Bir Belediye başkanı daha tutuklandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir Belediye başkanı daha tutuklandı!

Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 Temmuz tarihinde Manavgat Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirdi.

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Operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 33 kişiden 26'sının işlemleri sürerken, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebi doğrultusunda 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için de tutuklama talebinde bulunulmuştu. Nefi kara, hakkında tutuklama kararı verildi.

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