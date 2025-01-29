Bir belediyeye daha kayyum atandı!

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Bir belediyeye daha kayyum atandı!

Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak atandı.

Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı. Belediye Başkanı Sofya Alağaş, 'Örgüt üyesi olmak' suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak atandığı bildirildi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak atandığı açıklandı. Gazeteci olarak çalıştığı dönemde hakkında 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla dava açılan DEM Parti'li Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş, dün Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı, Sofya Alağaş'a verilen cezanın ardından belediyeye Vali Kemal Kızılkaya'yı kayyum olarak atadı. Belediye binasını ablukaya alan emniyet güçleri, kayyum atandığını bildirdi.

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Bir belediyeye daha kayyum atandı!
Bir belediyeye daha kayyum atandı!
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