Bir bir YouTube'a geçiyorlar! Bakın en çok hangi gazeteci kazanıyor

Popüler gazeteciler bir bir YouTube’a geçerken, en çok kazanç sağlayan gazeteciler arasında bakın kimler var. Yapay zeka ChatGPT en çok kazanan gazetecileri hesaplayarak sıraladı.

1. Fatih Altaylı

​Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının aylık kazancı, izlenme sayısına bağlı olarak değişiklik göstermekte. Genel olarak, YouTube içerik üreticileri 1.000 izlenme başına yaklaşık 1,21 ABD doları gelir elde ediyor. Bu oran ve kanalın izlenme verileri dikkate alındığında, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının aylık gelirinin 15.000 ila 25.000 (949.552,50 Türk Lirası) ABD doları arasında olduğu tahmin ediliyor. Ancak, bu rakamlar kesin olmayıp, reklamverenlerin teklifleri, izleyici demografisi ve içerik türü gibi faktörlere bağlı olarak değişebiliyor.

2. Cüneyt Özdemir

​Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalının aylık kazancı, izlenme sayısı ve reklam gelirlerine bağlı olarak değişiyor. Tahminlere göre, kanalın aylık geliri yaklaşık 7.000 ila 17.000 ABD doları (645.661,02 Türk Lirası) arasında olabilir. Bu rakamlar kesin olmayıp, içerik türü, izleyici demografisi ve reklamverenlerin teklifleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.​

3. Nevşin Mengü

​Nevşin Mengü'nün YouTube kanalının aylık kazancı, izlenme sayısı ve reklam gelirlerine bağlı olarak değişiyor. Tahminlere göre, kanalın aylık geliri yaklaşık 8.000 ila 14.000 ABD doları (531.734,00 Türk Lirası) arasında olabilir. Bu rakamlar kesin olmayıp, içerik türü, izleyici demografisi ve reklamverenlerin teklifleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ​

4. Yılmaz Özdil

​Yılmaz Özdil'in YouTube kanalının aylık kazancı, izlenme sayıları ve reklam gelirlerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Socialblade verilerine göre, kanalın aylık geliri 2.000 ila 31.000 ABD doları arasında tahmin ediliyor. Bu geniş aralığı daha spesifik bir tahmine indirgemek için, kanalın son dönemdeki izlenme verileri ve içerik üretim sıklığı gibi faktörler göz önüne alındığında, aylık kazancının yaklaşık 15.000 ila 25.000 ABD doları (949.552,50 Türk Lirası) arasında olması muhtemeldir. Ancak, bu rakamlar kesin olmayıp, içerik türü, izleyici demografisi ve reklamverenlerin teklifleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.​

5. Levent Gültekin

​Levent Gültekin'in YouTube kanalının aylık kazancı, izlenme sayısı ve reklam gelirlerine bağlı olarak değişmektedir. Tahminlere göre, kanalın aylık geliri yaklaşık 9.250 Euro'dur (384.292,55 Türk Lirası). Ancak, bu rakamlar kesin olmayıp, içerik türü, izleyici demografisi ve reklamverenlerin teklifleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.​

6. Murat Yetkin

​Murat Yetkin'in YouTube kanalının aylık kazancı, izlenme sayısı ve reklam gelirlerine bağlı olarak değişmektedir. VidIQ verilerine göre, kanalın tahmini aylık geliri 4.500 ila 13.600 ABD doları (516.619,18 Türk Lirası) arasında olabilir. Ancak, bu rakamlar kesin olmayıp, içerik türü, izleyici demografisi ve reklamverenlerin teklifleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.​

7. Memduh Bayraktaroğlu

Memduh Bayraktaroğlu’nun YouTube kanalı, siyasi ve güncel yorumlar içeren videolarıyla aylık yaklaşık 3 ila 5 milyon izlenmeye ulaşmakta ve bu doğrultuda yalnızca YouTube reklam gelirlerinden ortalama 8.000 ila 12.000 dolar (yaklaşık 260.000 – 390.000 TL) arasında kazanç elde ettiği tahmin edilmektedir; bu rakam, sponsorlu içerikler ve “Katıl” gibi ek gelir modelleriyle daha da artabilir.

8. Ruşen Çakır

YouTube gelirleri, kanalın izlenme sayısına, reklam tıklama oranına, izleyici kitlesinin bulunduğu ülkeye ve içerik türüne göre değişir. Ruşen Çakır'ın kanalına benzer içeriklere sahip bir kanal, ortalama olarak 1000 izlenme başına 1-4 dolar arasında gelir elde edebilir. Eğer kanal aylık 500.000 izlenme alıyorsa, bu durumda aylık gelir 500 ila 2000 dolar arasında olabilir. Ancak, bu gelir reklamlara bağlıdır ve sponsorlar, bağışlar ve Patreon gibi ek gelir kaynakları da bu miktarı artırabilir. Bu tahmin, yalnızca reklamlardan elde edilen gelir için bir ortalamadır.

9. Deniz Zeyrek

Deniz Zeyrek'in YouTube kanalı için ortalama bir gelir tahmini yapmak gerekirse, kanalın 1000 izlenme başına ortalama 1-4 dolar kazandığını varsayalım. Eğer kanal, her ay 500.000 izlenme alıyorsa, aylık gelir 500 ila 2000 dolar arasında olabilir. Ancak bu gelir, yalnızca reklamlar üzerinden yapılan gelir tahminidir. Kanalın içerik türü ve izleyici kitlesinin etkileşimi göz önüne alındığında, bağışlar, sponsorluklar ve diğer ek gelir kaynaklarıyla bu miktar artabilir. Ortalama olarak, kanalın aylık geliri 1.000 ile 5.000 dolar arasında değişebilir.

10. Özlem Gürses

​Özlem Gürses'in YouTube kanalı, yaklaşık 644.000 aboneye ve 232 milyon video görüntülemesine sahiptir. Son 30 gün içinde tahmini kazançları 24.200 ila 30.000 ABD doları arasında değişmektedir. Bu da aylık ortalama 1.000.000 ila 1.139.750,94 Türk Lirası arasında bir gelire denk gelmektedir. Ancak, bu rakamlar tahmini olup, gerçek gelir; izlenme sayısı, reklam gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve izleyici etkileşimi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.​

11. Fatih Portakal

​Fatih Portakal'ın YouTube kanalı, yaklaşık 1.000.000 aboneye ve toplamda 100 milyon video izlenmesine sahiptir. Son 30 gün içinde tahmini kazançları 10.000 ila 30.000 ABD doları arasında değişmektedir. Bu da aylık ortalama 200.000 ila 600.000 TL arasında bir gelire denk gelmektedir. Ancak, bu rakamlar tahmini olup, gerçek gelir; izlenme sayısı, reklam gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve izleyici etkileşimi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.​

12. Selçuk Geçer

Selçuk Geçer'in YouTube kanalı, yaklaşık 718.000 aboneye ve toplamda 150 milyon video izlenmesine sahiptir. Son 30 gün içindeki tahmini kazançları 1.000 ila 5.000 Euro arasında değişmektedir. Bu da aylık ortalama 30.000 ila 150.000 TL arasında bir gelire denk gelmektedir. Ancak, bu rakamlar tahmini olup, gerçek gelir; izlenme sayısı, reklam gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve izleyici etkileşimi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.