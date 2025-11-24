Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Tayvan'a 108 kilometre uzaklıktaki Yonaguni Adası'na füze konuşlandırma planına tepki gösterdi.

Sözcü, "Çin'in Tayvan'ına yakın güneybatı adalarına saldırı silahlarının konuşlandırılması, bölgesel gerginliği artıran kasıtlı bir hamledir" dedi.

JAPONYA'NIN YENİ BAŞBAKANI PEKİN'İ KIZDIRDI

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya'nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesinin ardından Tokyo ile Pekin arasında yaşanan diplomatik kriz büyüdü.

Çin hükümeti, Japonya'nın Tayvan'a 108 kilometre uzaklıktaki Yonaguni Adası'na füze konuşlandırma planına sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Kouzumi'nin konuyla ilgili son açıklamalarını hatırlatarak, "Çin'in Tayvan'ına yakın güneybatı adalarına saldırı silahlarının konuşlandırılması, bölgesel gerginliği artıran kasıtlı bir hamledir" açıklaması yaptı.

Bu planın Japonya Başbakanı Takaichi'nin Tayvan hakkındaki ifadeleri ile birlikte düşünüldüğünde "son derece tehlikeli" olduğunu vurgulayan Mao, "Komşu ülkeler ve dünya alarma geçmeli" ifadelerini kullandı.

'JAPONYA'NIN POLİTİKALARI ENDİŞE VERİCİ'

Mao Ning, Japonya'nın Yonaguni Adası'na füze konuşlandırması halinde bunun ülkenin savaş sonrasında benimsediği pasifist anayasanın ihlali anlamına geleceğine dikkat çekti. Mao, "Japonya'nın son yıllarda güvenlik ve savunma politikalarını kökten bir şekilde yeniden düzenlemesi, savunma bütçesini her yıl artırması, silah ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşetmesi, saldırı silahları geliştirmeye çalışması ve nükleer silahsızlanma konusundaki üç ilkesinden vazgeçmeyi planlaması endişe vericidir" diye konuştu.

İsim vermeden Japonya hükümetinin Tayvan konusundaki söylemlerine tepkisini yineleyen Mao, "Çin, Japonya'nın sağcı provokatörlerinin dünya tarihini tersine çevirmesine, dış güçlerin Çin'in Tayvan bölgesine el koymasına ve Japon militarizminin yeniden canlanmasına asla izin vermeyecektir. Çin kararlıdır ve toprak egemenliğini savunma kapasitesine sahiptir" şeklinde konuştu.

JAPONYA'NIN İNFİAL YARATAN FÜZE ÇIKIŞI

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, 7 Kasım'da Japonya Ulusal Meclisi'nde yapılan bir oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin Japonya'nın "varlığına yönelik tehdit" olarak görülebileceğini ifade etmişti. Japonya yasalarının "ülkenin varlığına yönelik tehdit" durumunda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) müdahale yetkisi tanıması, Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısına Japonya'nın askeri yanıt verebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Takaichi'ye sözlerini geri alma çağrısında bulunan Çin yönetimi, Japonya'nın Tayvan meselesine muhtemel bir askeri müdahalesinin güç ile karşılık bulacağı uyarısını yapmıştı. Çin, gelişmelerin ardından Japonya'ya seyahat ya da eğitim amacıyla gitmeyi düşünen vatandaşlarına kararlarını gözden geçirme uyarısında bulunmuştu. Ayrıca Çin'in, Japonya'dan yapılan deniz ürünleri ithalatını askıya alma kararı aldığı ve bunu resmi kanallar aracılığıyla Tokyo yönetimine ilettiği kamuoyuna yansımıştı.

Son olarak, Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Kouzumi, Tayvan'ın doğu kıyısına 108 kilometre uzaklıkta bulunan Yonaguni Adası'ndaki Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üssünü ziyaret ederek askeri personelle bir araya gelmişti. Kouzumi, adaya orta menzilli karadan havaya füze konuşlandırma planları ve böyle bir hamlenin bölgesel gerginliği artırıp artırmayacağına ilişkin bir soruya, "Yonaguni garnizonuna yerleştirilmesi planlanan orta menzilli karadan havaya füze sistemleri, adanın güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır ve bu konuşlandırma ülkemize yönelik silahlı saldırı ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun bölgesel gerginliği artıracağı yönündeki görüşler doğru değildir" ifadelerini kullanmıştı.

ÇİN - TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) güçleri ile Mao Zedong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Kuomintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.