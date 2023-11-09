Bir buçuk milyon Ermeni nereye gitti ortaya çıktı. Türkiye'deki Ermeniler hangi kimliği aldı

Tarih konusunda yaptığı bilimsel araştırmalar ile Türk tarihi hakkında birçok bilinmeyeni ortaya çıkaran tarihçi yazar Yusuf Halaçoğlu, zamanında Anadolu topraklarında yaşayan 1.5 milyon Ermeni’nin, aslında bu topraklardan gitmediklerini ve Kürt kimliği adı altından Anadolu’da yaşamaya devam ettiklerini açıkladı.

Halaçoğlu’nun çekilen videosunda bu iddiayı kendisinin ortaya atmadığını, Akdamar Kilisesi’nin açılışında bu ifadenin haber metinlerinde de bulunabileceğini ifade edildi.

Bir bilim adamı olarak kendisine yöneltilen bu soruyu cevaplandırmak zorunda olduğunu ifade eden Halaçoğlu, kendisine de en çok bu konuda soru yöneltildiğini ifade etti.

Konu hakkında araştırmalar yaparken kaynaklarının da Ermeniler olduğunu savunan tarihçi, resmi belgeler olduğu için bu konuda rahatlıkla konuşabildiğini söyledi.

Hangi Ermeni Cemaatinin hangi Kürt aşireti adı aldığını ve yine bunların hangi köylerde ikame ettiklerinin de yine belgeler ile kayıtlı olduğu Halaçoğlu’nun açıklamaları arasında.

Halaçoğlu’nun, Ermeniler hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bir buçuk milyon Anadolu'da yaşayan Ermeni nereye gitti?

Şimdi en çok bize sorulan soru buydu. Bu konuyu araştıran insanlar olarak yani dedim ki nereye gittiklerini anlatmak zorundayım.

Bilim adam olarak madem Tarih Kurumunun başkanıydım. Madem Tarih Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye'nin ve Türklerin bütün tarihini, medeniyetini araştırıyorsa bu sorun benim sorunumdu.

Bilim adam olarak tarih kurumu olarak devlet kim araştıracaktı başka.

Ne güne duruyordu, ben orada haliyle bunu çok köklü araştırmam lazımdı. Onun için Amerikan arşivleri başta olarak, bütün dünya arşivlerini inceledik.

Haliyle bunu incelerken çok ilginç bilgilere ulaştık.

Resmi bilgilere, bunu hazırlayanlar da biz değildik.

Ermenilerdi Amerikan uyruklu, Amerikan vatandaşı ve Amerikan görevliler tarafından görevlendirilmiş Ermeniler tarafından araştırılan belgelere ulaştık burada.

O son kitapta ben, çünkü onu da yazdım işte artık rahatlıkla konuşabilirim.

Orada mesela hangi Ermeni cemaatlerinin hangi Kürt aşireti adını aldığını, bunların alt birimlerine hangi köylerde oturduklarının tümünü kaydetmişler.

Bütün yani bugün diyelim ki hangi köyler varsa bunlar kayıtlı kayıt altında o zaman bakıyorsunuz.

Kendilerini Kürt hatta Kürt Alevisi gösteren Ermeniler var derken rastgele konuşmuyorum.

Nitekim daha bundan 20 gün önce ya veya bir ay önce 20 gün herhålde oldu. Hürriyet gazetesinde Akdamar Kilisesi'nin açılışından sonra kendileri artık asli kimliklerine dönüyorlar ve nüfuslarına Hristiyan yazdırıyorlar diyor haber çıktı.

Biliyorsunuz, adam ne diyor biz diyor dışarıda Müslüman Kürt ama aile içinde Ermediydik diyor. Bunu kendileri beyanda bulundu.

Yani ben bunu 2007 yılında söylediğimde herkes benim dar ağacına çekmeye çalışıyordu.

Ama sadece onlar değil, binlerce kişi bu hâlde diyor, kaydettirdi diyor, değiştirdi diyor. Şimdi o zaman benim söylediğim bir bilim adamı sıfatına söyledim ve kişiye mütallik olan şeyler değildi bunlar.

Ama bir gerçeği de ortaya koymak zorundaydınız. O zaman şunu söyledim, ben o zaman dedim ki kardeşim bir buçuk milyon Ermen nereye gitti diye sormayın o zaman bana.

Nereye gitti diye sormayın. Sorarsanız ben bunu cevaplarım.

Sormasınlar o zaman nereye gittiğini sormasınlar. Ha sorarlarsa Amerika'ya kadar gitti. Hindistan’a kadar gitti. Avusturya'ya ne kadar gitti? Fransa'ya kadar gitti.

Hepsini düşünelim o zaman ama Türkiye'de ne kadar kaldı, hangi kimlikte kaldı onu da biliyorum. Onu da söylerim.

Ya sormasınlar o zaman.

-Söylenmesi zaten doğru bir şey değil mi yani?

Tabii ki doğru. Onun için söyledik.

Çatışmaya sokuyorlar insanları.

Anlamıyorsun, ne bileyim adil'le mi yapılsın bunları konuşmak yani bu milletin bir kardeşse bu insanlarla, yani onlara bunu anlatsak ya da bu gerçekliğin farkına varsalar dediğiniz gibi birçok Kürt benden daha çok milliyetçi olacak…

Kardeşim ben şunu söyleyeyim size. Ben bir defa çıktım.

Bunu televizyonda söyledim. Basın toplantısıyla söyledim. Her platformda da söyledim. Şimdi söyledim ama bana hiç kimse sen bu kaydı nereden aldın diye kimse sormadı bana.

Bana niye söyledin diyorlar.

Ne yani nereden aldı şimdi nereden aldığımı sormuyor. Kimse hangi kaynağı dayanır olduğunu da kimse sormuyor, niye söyledin diyor. 3 tane de bilim adamı sıfatıyla adam çıktı.

Kimisi Boğaziçi'nden, kimisi şeyden Bilgiden kimisi Sabancı'dan… Üçü de beni protesto ediyor diyor ki bunları niye söyledin diyor. Bu ırkçılıktır diyor.

Düşünüyorum, hani diyorlardı ki bunlar liberaldi aydın denilen insanlardı. Hani bilim adam mıydınız, her şey söylenebilirdi, korkmadan tarihle yüzleşmek gerekiyordu. Buna gelince tarihle yüzleşemiyorlar.

Yüzleşemezler çünkü kendilerinden korkuyorlar.