Bir büyükşehirde ulaşıma zam geldi! İşte öğrenci, tam, 60 yaş üstü biniş ücretleri

Düzenleme: Ümit Karadağ
Bir büyükşehirde ulaşıma zam geldi! İşte öğrenci, tam, 60 yaş üstü biniş ücretleri

İzmirim Kart ile tam biniş ücreti bugün itibariyle 17,5 TL’ye çıkarken, 11,52 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş biniş ücreti 15,50 TL, öğrenci biniş ücreti ise 7,50 TL oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kent içi toplu ulaşım ücret tarifesini güncelledi. Yeni tarife, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. İşte detaylar:

İZMİR'DE ÖĞRENCİ, TAM, 60 YAŞ ÜSTÜ BİNİŞ ÜCRETİ

  • Tam Biniş Ücreti: 17,5 TL
  • Öğrenci Biniş Ücreti: 7,5 TL (Aktarma ücretlerinden muaf)
  • Öğretmen Biniş Ücreti: Değişmedi (11,52 TL)
  • 60 Yaş Üstü Biniş Ücreti: 15,50 TL

İZMİR'DE AKTARMA ÜCRETLERİ

Aktarma ücretleri de yeniden düzenlendi. İlk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada ise 4,42 TL ücret alınacak. Öğrenciler ise aktarma ücretinden muaf olacak.

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