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Bir çadır skandalı da Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Depremzedeler çadır beklerken bakın ne yapmışlar

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan,"Deprem bölgesinden satın alınan çadırların üzerlerine MEB logoları yapıştırıldığı ve yeniden paketlenerek tekrardan TIR’larla deprem bölgesine gönderildiği" iddialarını Meclis'e taşıdı, 8 soru sordu. 

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:57
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Bir çadır skandalı da Milli Eğitim Bakanlığı'nda

Bir çadır skandalı da Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Depremzedeler çadır beklerken bakın ne yapmışlar
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Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, bugün sendika binasında yaptığı basın açıklamasında, Bursa'daki okullarda üretildiği söylenen çadırların Gaziantep’ten satın alınarak Bursa’ya üzerine logo basılması için getirildiğini ve sonrasında deprem bölgesine gönderildiğini ileri sürmüştü. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce vatandaş hayatını kaybederken depremin ardından bölgeye geç gönderilen çadırlar nedeniyle depremden etkilenen vatandaşlar mağduriyet yaşamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise sosyal medya hesabında bir video paylaşarak Bursa'daki meslek liselerinde çadır ve uyku tulumu dikilerek deprem bölgesine gönderildiğini söylemişti. 

LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN SORU ÖNERGESİ

Bu iddiaların ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM Başkanlığı'na ilgili iddiaları Meclis'e taşıdı. Mahmut Özer hakkında 8 adet soru önergesi verdi. Türkkan’ın önergesi ve Bakan Özer’e yönelttiği sorular şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığı’nın deprem bölgesinden satın aldığı çadırları Gaziantep’ten Bursa’ya gönderdiği, satın alınan bu çadırların, Bursa Osmangazi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılarak üzerlerine MEB logoları yapıştırıldığı ve yeniden paketlenerek TIR’larla deprem bölgesine gönderildiği Eğitim-İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy tarafından iddia edilmiştir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1-Bursa’da üretildiği ifade edilen çadırların Gaziantep’ten Bursa’ya gönderildiği ve Osmangazi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılarak üzerlerine MEB logoları yapıştırıldığı iddiası doğru mudur?

2-İddia edildiği gibi, bu çadırlar, yeniden paketlenerek TIR’larla deprem bölgesine mi gönderilmiştir?

3-Bu şekilde Gaziantep’ten Bursa’ya gönderilen ve MEB logoları yapıştırılarak TIR’larla deprem bölgesine gönderilen kaç çadır bulunmaktadır?

4-Yüz binlerce vatandaşımız ağır kış koşullarında geceyi sokakta geçirirken; hastalar, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar çadıra ihtiyaç duyarken Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesinden satın aldığı çadırları neden Gaziantep’ten Bursa’ya gönderme ihtiyacı duymuş, bu şekilde toplum üzerinde algı yaratma yoluna gitmiştir?

5-Deprem sonrası barınma ihtiyacının acil olduğu Hatay ve Kahramanmaraş’a 1,5 saat mesafedeki Gaziantep’ten direkt bu illere sevk etmek yerine, satın alınan çadırların logo bastırılmak üzere Bursa’ya gönderilmesi nedeni ile zaman kaybedilmesinin gerekçeleri nelerdir?

6-Söz konusu durum nedeni ile oluşan kamu zararı nasıl karşılanacaktır?

7-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretildiği söylenen uyku tulumlarının da bir başka şehirden satın alınarak meslek lisesinde üretilmiş gibi bölgeye gönderildiği iddiası doğru mudur, uyku tulumları nerede üretilmiş, hangi şehirden satın alınmıştır?

8-Söz konusu iddialar ile ilgili olarak soruşturma açılması düşünülmekte midir, sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılacak mıdır?

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