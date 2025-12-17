Gülşah Durbay’ın vefatı, siyasetin gündelik sertliğinin bir anlığına da olsa durması gereken bir gündü. Aynı gün, farklı siyasi çizgilerden pek çok ismin başsağlığı mesajları paylaşması, Türkiye’de hâlâ mümkün olan asgari bir ortak vicdan alanının varlığına işaret ediyordu. Bir ölümün ardından söylenen sözler tartışılmaz, tartışılmamalıdır; en azından böyle olması beklenir.

Ancak tam da bu atmosferde, sosyal medyada başka bir akış dikkat çekti. X’te bazı hesaplar, yıllar önce kamuoyuna yansımış bir videoyu yeniden dolaşıma soktu: Kamer Genç’in mezarı başında çekilmiş, kadraja içki kadehlerinin girdiği görüntüler. Video yeni değildi, iddialar yeni değildi, tepkiler de aslında yeni değildi.

Bu noktada durup sormak gerekiyor:

Bu görüntüler ilk kez mi ortaya çıktı? Hayır.

Toplum bu görüntülerle ilk kez mi yüzleşti? Hayır.

O günlerde eleştiri yapılmadı mı? Yapıldı.

Görüntüler ilk gündeme geldiğinde, mezarlık adabı, ölüye saygı, kamusal provokasyon ve inançlara saygı gibi başlıklar altında yoğun bir tartışma yaşanmıştı. Tepkiler verilmiş, savunmalar yapılmış, konu zamanla gündemden düşmüştü. Yani bu mesele, toplumsal hafızada “yarım kalmış” bir dosya değildi.

Peki o hâlde asıl soru şu:

Bugün neden yeniden?

Gülşah Durbay’ın ölümünün konuşulduğu, cenaze hazırlıklarının yapıldığı, taziye mesajlarının paylaşıldığı bir günde bu görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması tesadüf mü? Yoksa zamanlamanın kendisi, verilmek istenen mesajın bir parçası mı?

Burada dikkat çekici olan, görüntülerin doğrudan Gülşah Durbay’la ilgili olmaması. Video Kamer Genç’le ilgili, tartışma yıllar öncesine ait. Ama dolaşıma sokulduğu gün, bağlamını ister istemez bugüne taşıyor. O zaman sormak gerekiyor:

Bu görüntülerle kimi, neyi hatırlatmak istiyorsunuz?

Daha da açık soralım:

Bugün bu videoyu paylaşırken, Gülşah Durbay’ın cenazesini anmamak mı amaçlanıyor?

Yoksa bu cenazeyi gölgelemek, değersizleştirmek ya da başka bir tartışmanın arka planına itmek mi?

Eleştiri yapmak elbette meşrudur. Mezarlıkta çekilen görüntüler eleştirilebilir, buna itiraz eden yok. Ancak eleştirinin de bir bağlamı ve bir zamanı vardır. Eleştirinin yıllar önce yapılmış olması, bugün aynı görüntülerin yeniden servis edilmesini otomatik olarak masum kılmaz. Çünkü burada mesele eleştirinin içeriğinden çok, niyetin zamanlamasıdır.

Şu soruyu sormadan geçmek mümkün değil:

Eğer bu görüntüler bugün değil de herhangi bir sıradan günde yeniden paylaşılmış olsaydı, aynı anlamı taşır mıydı? Muhtemelen hayır. Çünkü bugün o görüntüler, kendiliğinden bir ahlak tartışması başlatmıyor; bir ölümü çevreleyen atmosfere bilinçli olarak eklemleniyor.

Bir başka soru daha:

Bu videoyu paylaşan hesaplar, aynı gün Gülşah Durbay için tek bir taziye mesajı paylaştı mı?

Yoksa sessizliklerini, eski bir görüntüyle mi doldurmayı tercih ettiler?

Sessizlik de bir tutumdur. Hele ki siyasette.

Burada dikkat çeken bir başka husus da kullanılan dil. Açık bir suçlama yok, doğrudan bir bağ kurma yok. Her şey ima yoluyla ilerliyor. “Bakın, bunlar var” deniliyor ama devamı söylenmiyor. Sosyal medyada sorumluluktan kaçınmanın en bilinen yolu da budur: Açıkça söylemeden hatırlatmak.

Oysa siyaset, ima üzerinden yürütüldüğünde en çok ölülere zarar verir. Çünkü ölüler cevap veremez, kendilerini savunamaz. Onların adına konuşanlar ise çoğu zaman kendi siyasetlerini konuşur.

Bu yüzden bugün asıl tartışılması gereken şey, o eski görüntülerin doğru ya da yanlış olması değil; bu görüntülerin neden tam da bugün dolaşıma sokulduğudur. Çünkü bir cenaze gününde yapılan her hamle, ister istemez cenazeye dair bir anlam taşır.

Son bir soru daha sormak gerekiyor:

Bir ölümün ardından ortak bir yas dili kurmak yerine, eski tartışmaları özellikle hatırlatmak kime ne kazandırıyor?

Ankara’da bu sorular yüksek sesle sorulmuyor belki. Ama kulislerde, koridorlarda, “tesadüf mü gerçekten?” diye fısıldanıyor. Ve siyaseti yakından izleyenler, bu tür zamanlamaların nadiren tesadüf olduğunu iyi biliyor.

Belki mesele içki kadehleri değil.

Belki mesele mezarlık adabı da değil.

Belki mesele, bir cenaze gününde neyin konuşulacağına kimin karar verdiğidir.

Ve belki de en rahatsız edici soru şudur:

Bugün Gülşah Durbay’ı konuşmamamız için mi bu görüntüler yeniden karşımıza çıkarıldı?