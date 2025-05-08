CHP'li belediyeler üzerindeki operasyonlar devam ediyor. Bu sefer de Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi talep edildi.

Beşiktaş Belediyesi’ne başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz dahil birçok kişi tutuklanmıştı. Son olarak İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' iddiaları kapsamındaki soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.