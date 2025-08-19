Bir CHP'li büyükşehir daha AKP'ye geçiyor iddiası!

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Bir CHP'li büyükşehir daha AKP'ye geçiyor iddiası!

Geçtiğimiz günlerde CHP'den AKP'ye geçen belediyeler büyük yankı uyandırdı. AKP'ye geçeceği iddia edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafa Bozbey'in isminin dolaşması şaşkınlık yarattı.

İktidar partisi AKP, son yerel seçimde uğradığı hezimeti unutturmak için muhalif belediyelere türlü operasyon ve parti değiştirme baskısı uyguluyor. Çok sayıda CHP'li belediye yöneticisi çeşitli soruşturmalar ile tutuklanırken yerel seçimden bu yana ise farklı partilerden 56 belediye AKP'ye geçti.

Son olarak CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişi gündeme oturmuştu. Toplumda hoşnutsuzluk yaratan bu "transferler"in devamı da geleceği görülüyor.

O İSİM YANKI UYANDIRACAK

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre 5 belediyenin daha AKP'ye geçişi konuşuluyor. Aralarından bir isim ise çok yankı uyandıracak.

AKP kulislerinde CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçişi dolaşıyor.

1kapak.jpg
Mustafa Bozbey

Öte yandan CHP’li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kazım Gülpınar ve bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın da transferi konuşulanlar arasında.

Çerçioğlu’nun aracısı Mehmet Ağar çıktıÇerçioğlu’nun aracısı Mehmet Ağar çıktı

CHP milletvekilleri de mi AKP yolunda? Ortalığı karıştıracak kulis bilgisiCHP milletvekilleri de mi AKP yolunda? Ortalığı karıştıracak kulis bilgisi

Son Haberler
Başkan Karlıbel: Bu gidişle ömür geçer, iş bitmez!
Başkan Karlıbel: Bu gidişle ömür geçer, iş bitmez!
Teşkilat'ın yeni başrolü seçilmişti! Rabia Soytürk atış çalışmalarına başladı
Teşkilat'ın yeni başrolü seçilmişti! Rabia Soytürk atış çalışmalarına başladı
Trump’tan Macron’a çok konuşulacak sözler: Mikrofon açık kalınca herkes duydu
Trump’tan Macron’a çok konuşulacak sözler: Mikrofon açık kalınca herkes duydu
MHP’li Şanlıtürk’ten kritik uyarı: Rekolte düşüyor, fiyat yükseliyor!
MHP’li Şanlıtürk’ten kritik uyarı: Rekolte düşüyor, fiyat yükseliyor!
İstanbul’da sokak ortasında meydan kavgası
İstanbul’da sokak ortasında meydan kavgası