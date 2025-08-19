Bir CHP'li büyükşehir daha AKP'ye geçiyor iddiası!

İktidar partisi AKP, son yerel seçimde uğradığı hezimeti unutturmak için muhalif belediyelere türlü operasyon ve parti değiştirme baskısı uyguluyor. Çok sayıda CHP'li belediye yöneticisi çeşitli soruşturmalar ile tutuklanırken yerel seçimden bu yana ise farklı partilerden 56 belediye AKP'ye geçti.

Son olarak CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişi gündeme oturmuştu. Toplumda hoşnutsuzluk yaratan bu "transferler"in devamı da geleceği görülüyor.

O İSİM YANKI UYANDIRACAK

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre 5 belediyenin daha AKP'ye geçişi konuşuluyor. Aralarından bir isim ise çok yankı uyandıracak.

AKP kulislerinde CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçişi dolaşıyor.

Mustafa Bozbey

Öte yandan CHP’li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kazım Gülpınar ve bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın da transferi konuşulanlar arasında.

