Bir CHP'li isim daha ifadeye çağrıldı

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi önündeki arbedeler nedeniyle ifade çağrıldı.

İfadeye çağırıldığını Kemal Avseren, sosyal medya hesabından duyurdu.

Avseren, sosyal medya hesabından yaptığı duyurda , "Emniyetten aradılar. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun davası için bulunduğumuz Çağlayan'daki arbedeler sebebiyle Vatan'a ifadeye çağrıldım. Karakollar, adliye binaları, cezaevi kapıları bize yabancı değil. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz." ifadelerini kullandı.

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ifadeye çağrıldığını bildirdi.