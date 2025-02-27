Bir CHP'li isim daha ifadeye çağrıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bir CHP'li isim daha ifadeye çağrıldı

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, ifadeye çağrıldı.

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi önündeki arbedeler nedeniyle ifade çağrıldı.

İfadeye çağırıldığını Kemal Avseren, sosyal medya hesabından duyurdu.

kemalaysevenanka.jpg

Avseren, sosyal medya hesabından yaptığı duyurda , "Emniyetten aradılar. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun davası için bulunduğumuz Çağlayan'daki arbedeler sebebiyle Vatan'a ifadeye çağrıldım. Karakollar, adliye binaları, cezaevi kapıları bize yabancı değil. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz." ifadelerini kullandı.

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ifadeye çağrıldığını bildirdi.

Son Haberler
Erdoğan'a yanıt Tanju Özcan'dan geldi! Erdoğan Özel'e 'Ayaklarını denk al' demişti
Erdoğan'a yanıt Tanju Özcan'dan geldi! Erdoğan Özel'e 'Ayaklarını denk al' demişti
Bir CHP'li isim daha ifadeye çağrıldı
Bir CHP'li isim daha ifadeye çağrıldı
Adana'da limanda gemi yangını
Adana'da limanda gemi yangını
Gossip Girl'ün yıldızı genç yaşta hayatını kaybetti
Gossip Girl'ün yıldızı genç yaşta hayatını kaybetti
Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı