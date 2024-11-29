Bir cinayete 5 tutuklama

Kaynak: İHA

Çanakkale'de bir işyerine pompalı tüfekle saldıran ve açtıkları ateş sonucu 1 kişiyi öldüren 2 kişi araç kaçmaya başladı. Polis ekipleri durdurdukları 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliye çıkartılan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Cinayet 26 Kasım'da İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan iş yerinde işlendi. İşyerine gelen Ş.Ç.K. ve B.K. aralarında husumet olan 34 yaşındaki C.K.’ye pompalı tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucu C.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

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Şüpheliler Ş.Ç.K. ve B.K. olay yerinden 17 AGD 464 plakalı otomobil ile kaçtı. Ş.Ç.K. ve B.K. kaçarken Lapseki ilçesine bağlı Umurbey kavşağında polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

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Öte yandan, C.K'nın pompalı tüfekle öldürüldüğü saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin 17 AGD 464 otomobille olayın meydana geldiği işyeri önüne geldikleri, ellerinde pompalı tüfekle işyerine doğru ateş açtıkları ve sonrasında aynı araç ile olay yerinde uzaklaştıkları görülüyor.

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5 KİŞİ TUTUKLANDI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına alınan 2 şüphelinin ardından olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibin sonucu 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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