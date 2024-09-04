Bir çırpıda deyimi ne anlama geliyor?

Bir çırpıda deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işi ya da eylemi son derece hızlı ve zahmetsiz bir şekilde tamamlamak anlamına gelir. Bu terim, genellikle bir görevin ya da işlemin neredeyse hiçbir zorluk çekmeden ve kısa bir süre içinde gerçekleştirildiğini vurgulamak için kullanılır.

"Bir çırpıda" ifadesi, işlerin veya olayların akışında meydana gelen ani ve etkili değişiklikleri de ifade edebilir; bu da, her şeyin hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözüme kavuştuğunu ima eder. Kısacası, bu deyim, bir şeyin çabuk ve pratik bir biçimde, adeta göz açıp kapayıncaya kadar yapılmasını anlatan bir ifadedir.

BİR ÇIRPIDA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Projeyi bir çırpıda tamamladılar, adeta hiç vakit kaybetmeden her şeyi yerli yerine koydular."