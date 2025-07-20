Bir çocuğun hayali köyü serinletti!

Düzenleme: Kaynak: AA

Erzurum’da öğretmen Berhan Karamanlı, bir çocuğun havuz yapma çabasından ilham alarak köyde çocuklarla büyük bir havuz inşa etti. Havuz, yazın çocukların neşesi ve bağımlılıktan uzak eğlencesi oldu.

Palandöken ilçesinde bulunan Polis Amca İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Berhan Karamanlı, doğduğu Şehitler Mahallesi'nde, bir çocuğun kendi imkanları ile havuz yapmaya çalıştığını gördü.

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Ardından öğretmen Karamanlı, evinin önüne mahalledeki çocukların yardımlarıyla büyük bir havuz yaptı.

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Atlama tahtası da bulunan havuz, sıcak havalarda çocukların en büyük eğlencesi oldu.

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Öğretmen Berhan Karamanlı, çocukların mutlu olmasından büyük keyif aldığını söyledi.

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Karamanlı, şöyle konuştu:

"Çocukların mutlu olması için sürekli etkinlikler yapıyoruz. Amacımız onlar için çalışmak. Havuz fikri de çocuklarımızdan bir tanesinin burada kendisi için amatörce bir havuz yapmaya çalışırken çıktı. Daha önce kendi çocuklarımız için küçük bir havuz yapmaya çalıştık. Baktık komşularımızın çocukları da var. Biraz daha büyüttük. Baktık pikniğe gelenlerin çocukları var. Nihayetinde bu kadar büyük bir havuzu yaparak sonuca ulaşmış olduk."

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Havuzla birlikte çocukları telefon gibi sanal bağımlıktan da uzaklaştırdıklarını ifade eden Karamanlı, "Şu anda çocukların hiçbirisi evde telefonla meşgul olmuyorlar. Tam tersine, ne zaman havuza gidebiliriz, keşke hava ısınsa, sürekli havuzda olsak gibi etkinlikler peşindeler. Burada kendi kendilerine yaratıcı oyunlar bulmaya çalışıyorlar. " diye konuştu.

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Karamanlı, birçok çocuğun hayatında ilk defa havuzla tanıştığını dile getirerek, "Keşke onların yaşında olup da bu şekilde eğlenmek bize de nasip olsaydı. Yaşamadığımız mutluluğu onlara yaşatmak için uğraşıyoruz. Burayı yapmaya başlarken 'senin başka işin yok mu? Niye boş işlerle uğraşıyorsun' diyorlardı. Bittiği zaman da 'Helal olsun sana hocam' dediler. Çocuklara her zaman hayalleriniz kadar uçun, hayal kurmadığınız hiçbir şeyi gerçekleştirme şansınız yok diyorum. Bu havuzu çocuklarımızla yaptık. Onların her bir taşta emeği var. Çünkü ben çocuklarla yaşamayı, onlara hayatı yaşatmayı çok seviyorum."

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Karamanlı, ayrıca havuzu şebeke suyundan doldurduklarını ve hijyenine çok dikkat ederek sürekli temizlik yaptıklarını sözlerine ekledi.

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