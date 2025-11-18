Keşan-Gelibolu kara yolundaki Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarındaki Cevizlik Deresi yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dere yatağındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis, cansız bedenin İpsala ilçesi Esetçe beldesinde yaşayan, dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan, evli ve 1 çocuk babası Soner Erkenci'ye ait olduğunu belirledi.

Acı haberi alarak bölgeye gelen Erkenci'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Erkenci'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.