‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ ne kadar izlendi?

‘Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk konulu filmlerden biri olan ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın gişesi merak ediliyordu. Peki, film ne kadar izlendi?

22 Ekim’de vizyona giren film, Box Office Türkiye verilerine göre, şu ana kadar toplam 231 bin 811 kişi tarafından izlenmiş. Film, ilk hafta sonunda 42 bin 75 kişiyle açılışını yapmıştı. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu BKM Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dram türündeki tarih konulu filmin kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Bensu Soral, Emre Karayel, Okan Yalabık isimler yer alıyor.

Film, 1930’lu yılların Türkiye’sinde bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, önlerindeki tüm engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimini gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor.

Baba-kız klipte buluştu

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Türk Pop Müziği’nin başarılı isimlerinden Ozan Orhon’un yeni şarkısı ‘Ay Geceye Küser mi?’, Çaldıran Records etiketiyle yayınladı.

Sözleri Sheyri ve Mirshahin Aghalarov’a ait şarkının müziği ile düzenlemesini Selim Çaldıran yapmış. Hem duygusal hem de enerjik yapısıyla kış aylarının soğukluğuna karşı sıcacık bir karşı duruş sergileyen şarkının klibinde Ozan Orhon’a her adımıyla zarif bir dokunuş katan 2 yaşındaki kızı Deniz eşlik etti. Baba ve kızın samimi anları, klip boyunca izleyenlere yalnızca bir hikâye değil; duygusal bir yolculuk da sundu.

Hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Oyunculukta sınırı yok

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Bugüne kadar birçok projede yer alan oyuncu Birhan Tut’u son olarak TV8’de yayınlanan ‘Canım Annem’ dizisinde izlemiştik.

Şimdilerde 13 Aralık’ta vizyona girecek ‘Hep 33 Yaşında’ filminin heyecanını yaşıyor. Birhan Tut, Haber Caddesi’nden Alper Ergez’e verdiği röportajda, ‘Diyelim ki, bir proje için oyunculukta sınırlarınızın dışına çıkmanız isteniyor. Kabul eder misiniz? Mesela proje için soyunur musunuz?’ sorusuna ‘Soyunmayı bir sınır olarak nitelendirmeniz beni üzdü. Benim oyunculukta bir sınırım yok. Hâliyle soyunmak dediğiniz şey benim için bir sınır değil’ diye yanıt vermiş. Birhan Tut’un bu kadar iddialı bir açıklama yapması, mesleğine olan sevgisini ortaya koyuyor. ‘Hep 33 Yaşında’yı merakla bekliyorum. Yolu açık olsun.