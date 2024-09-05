Bir çuval inciri berbat etmek deyimi ne anlama geliyor?

Bir çuval inciri berbat etmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Yolunda giden bir işin ya da düzenin, dikkatsiz bir hareket, düşüncesizlik ya da kötü bir sözle tüm emeklerin ve çabaların boşa gitmesini ifade eder.

Bu deyim, dikkat edilmesi gereken bir süreç ya da proje üzerinde yapılan küçük bir hata veya dikkatsizlik sonucunda her şeyin kötüye gitmesini anlatır. Yani, bir işin ya da sürecin başından itibaren özenle yürütülen çabaların, tek bir yanlış adım yüzünden heba olmasını vurgular. Özellikle büyük bir başarı elde etmek üzere olan bir işin, küçük bir dikkatsizlik sonucu başarısızlığa dönüşmesi, bu deyimle betimlenir.

BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Proje sunumuna hazırlık yaparken yapılan küçük bir hata, bir çuval inciri berbat etti."