Bir dediğini iki etmemek deyimi ne anlama geliyor?

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Bir dediğini iki etmemek deyimi ne anlama geliyor?

Bir dediğini iki etmemek deyimi ne anlama gelir? Bir dediğini iki etmemek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bir dediğini iki etmemek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir dediğini iki etmemek, bir kişinin her söylediğini veya talebini kesinlikle yerine getirmek anlamına gelir. Bu ifadeyle, birinin isteklerine karşı gösterilen titizlik ve özen vurgulanır. Yani, bu kişi ne isterse, ne talep ederse, onun her bir isteğini tereddütsüz ve eksiksiz yerine getirmek anlamında kullanılır. Bu, kişinin taleplerine karşı duyulan yüksek saygı ve bağlılığı ifade eder.

BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu zamana kadar bu çocuğun bir dediği iki edilmemiş, sonra niye şımardı diye soruyorsunuz."

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