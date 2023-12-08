Kanal D’nin yeni dizisi Bir Derdim Var’ın izleyiciyle kısa bir süre önce buluşmuşken final yapacağı konuşulmaya başladı. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı Bir Derdim Var 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Bir Derdim Var 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Derdim Var final ne zaman?

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisinin reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamaması final söylentilerini de beraberinde getirmişti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var’ın 6. bölümde final yapacak.

AyNA Yapım imzalı dizisi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı ve final kararı alındı. Burak Müjdeci'nin yönettiği İtalyan formattan uyarlanan dizi 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bir Derdim Var’ın 6. bölümü 14 Aralık Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlacak.

BİR DERDİM VAR KONUSU NEDİR?

Bir Derdim Var, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleştirmeyi hedefliyor.

Ergen ve çocuk psikiyatri servisinde şef doktor olan Nilüfer (Birce Akalay), ergenlerin kırılgan ruhlarındaki sorunları keskin bir zekayla çözmesiyle tanınır. Güçlü sezgileri ve derin hisleri sayesinde genç hastalarının her zaman çözülmesi imkansız gibi görünen durumlarını soruşturma yapan bir dedektif dikkatiyle çözer. Nilüfer'in aynı zamanda yıllardır herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Zor geçen ergenlik döneminde ona konulan Depersonalizasyon derealizasyon bozukluğu teşhisi. Ne pahasına olursa olsun bunu herkesten saklamak zorundadır. Aksi taktirde aşkla yaptığı mesleğini elinden alacak tek şey bu olacaktır.

Fakat bu hastalık aynı zamanda Nilüfer'in yeteneğidir de. İlaçlar ve kendi iradesiyle kontrol altında tutmaya çalıştığı halüsinasyonu olan kendisinin 15 yaşındaki ergen hali sayesinde birçok içinden çıkılması imkansız vakaları çözüme ulaştırıyordur. Bir nevi akıl, rehberidir Nilüfer'in.

BİR DERDİM VAR DİZİSİ NEREDEN UYARLANDI?

Bir Derdim Var; İtalyan yapımı Oltre La Soglia (On The Brink) adlı diziden uyarlandı. 2019 yılında yayımlanan dizi 12 bölümden oluştu. Çekimleri ise Roma'da gerçekleşti.