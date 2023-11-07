Bir Derdim Var ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Derdim Var ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisine dair ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Bir Derdim Var dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Bir Derdim Var ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Derdim Var ne zaman yayınlanacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir Derdim Var ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Derdim Var ne zaman yayınlanacak?

Kanal D’nin yeni dizisi Bir Derdim Var’ın izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Birce Akalay ve Mert Fırat’ın başrolünde olduğu Bir Derdim Var’ın 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Bir Derdim Var 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Derdim Var ne zaman başlıyor?

BİR DERDİM VAR 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’nin, AyNA Yapım imzalı yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak olan dizisi Bir Derdim Var yakında Kanal D'de başlıyor.

Bir Derdim Var dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Derdim Var 9 Kasım Perşembe akşamı Kanal D’de başlayacak.

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BİR DERDİM VAR KONUSU NEDİR?

Bir Derdim Var, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleştirmeyi hedefliyor.

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BİR DERDİM VAR DİZİSİ NEREDEN UYARLANDI?

Bir Derdim Var; İtalyan yapımı Oltre La Soglia (On The Brink) adlı diziden uyarlandı. 2019 yılında yayımlanan dizi 12 bölümden oluştu. Çekimleri ise Roma'da gerçekleşti.

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