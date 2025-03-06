Bir devri kapatacak anket sonuçları! Her şey son üç ayda yaşandı...

Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök 10haber’deki köşesinde Panorama Araştırma Şirketi’nin (10-18) Şubat ayı anket sonuçlarını paylaştı. Özkök’ün paylaştığı ankette ise dikkat çeken detaylardan biri ‘Erdoğan’ın yeniden aday olması’ sorusuna katılımcıların yüzde 61’nin ‘hayır olmamalı’ cevabını vermesi oldu. Ayrıca Özkök, 3 aylık anket değerlendirmesinde AKP’nin yüzde 3 oy kaybettiğini belirtti.

AKP, ŞUBAT AYINDA ÜÇ PUAN KAYBETMİŞ

Panorama Araştırma Anket Şirketi’nin son anketinde çıkan sonuçlar şaşırttı. 10-18 Şubat ayı arasında yapılan ankete ilişkin verileri Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök 10haber’deki köşesinde yer verdi. Yarın seçim olsa” sorusunda İki parti arasında kafa kafaya gittiği görüldü. AKP’nin oyu Aralık 2024’te yüzde 27.6, CHP’ninki ise yüzde 23.9’du. AKP’nin oyu Ocak 2025 ayında yüzde 25.1’e geriledi. CHP’ninki ise yüzde 23.9’da kaldı. Şubat ayında ise AKP’nin oyu yüzde 24.7’e gerilirken CHP’ninki yüzde 24.6’ya çıktı. Özkök üç aylık veriye ilişkin, “AKP şubat ayında üç puan kaybetmişti.” dedi.

ERDOĞAN’IN TEKRAR ADAY OLMASINI ÇOĞU VATANDAŞ İSTEMİYOR

Özkök, ankette ‘Erdoğan’ın yeniden aday almalı mı?’ sorusunda çıkan sonuca dikkat çekti. Ankette çıkan sonuçta ise vatandaşın, Erdoğan’ı yeniden aday olmasını istemediği ortaya çıktı. Ankette, yüzde 31 ‘evet olmalı’derken, yüzde 61 ‘Hayır olmamalı’ şeklinde cevap verdi.

ÖZKÖK DÜŞÜŞÜN NEDENLERİNİ ANKETİN DİĞER DETAYLARI İLE ANLATTI

“Son üç ay işler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP için iyi gidiyor görünüyordu. Öyleyse Türkiye’de ne oluyordu da bunun tersine bir gidiş söz konusuydu” diyen Özkök, düşüşün nedenlerini anketteki diğer detayları göstererek şu şekilde belirtti;

“TÜİK ‘Enflasyon düşüyor’ derken “Ekonomi kötüye gidiyor” diyenler 5 puan yükselmiş…

Erken seçim isteyenler Şubatta üç puan artmış…

Öcalan’la görüşme sürecine destek bir ayda 6 puan düştü

Her 10 Türk’ten sadece 2’si ‘Teğmenlerin ordudan atılması doğrudur’ diyor

Her 10 Türk’ten sadece 2’si ‘Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ın tutuklanması doğrudur’ diyor

Her 10 Türk’ten sadece 2,5’u Ekrem İmamoğlu davasının hukuki bir karar olduğuna inanıyor”

Son olarak Özkök, ankete ilişkin değerlendirmesinde, “Anket şunu gösteriyor: AKP artık halkı okuyamıyor” dedi.