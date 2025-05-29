Bir dizi üst düzey atama daha yapıldı!

Atamalar; NATO Daimi Temsilciliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi önemli kurumları kapsadı.

NATO DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ VE ENERJİ BAKANLIĞI’NDA ATAMA

NATO nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine Basat Öztürk atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Uğur Aybeğ Kini getirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındı.

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Okan Süler atandı.

Diğer atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılıklarına Nihal Selcen Hançer ve Yücel Süzen

Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılıklarına Emek Günaydın , Melek Görmezoğlu , Zeynep Boğa

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Onur Akın

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılıklarına Bengü Aytekin , Duygu Güven , Selçuk Erdal Günal

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Halıcı , Mücahit Duman , Serdar Ülker

Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Banu Aksakosa

Teftiş Başkan Yardımcılığına Zeynep Demirbaş Tatlı

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Cebrail Yılmazer , Celal Şahin , Erhan Selim , Gökçen Gülsüm Köroğlu , Yalçın Gemici

Hazine Başkontrolörlüğüne Murat Erinç Bayrakcı

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Çiğdem Kahveci, Akif Bülent Boyacıoğlu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDA İL MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMALAR

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken görevden alındı.

Yeni atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Sabahattin Genç

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İrfan Tekin

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fikret Fidan

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Doğan

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Nihal Sürmeli

Ayrıca, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mücahid Taylan atandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NDA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMALAR

Görevden alınanlar:

7. Bölge Müdürü Ömer Alkış

Bölge Müdürü Gültekin Yürümez

Bölge Müdürü Celaleddin Bayrakçıl

Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe



Yeni atamalar: