Bir dizi üst düzey atama daha yapıldı!

Atamalar; NATO Daimi Temsilciliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi önemli kurumları kapsadı.
NATO DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ VE ENERJİ BAKANLIĞI’NDA ATAMA
NATO nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine Basat Öztürk atandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Uğur Aybeğ Kini getirildi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındı.
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Okan Süler atandı.
Diğer atamalar şu şekilde gerçekleşti:
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılıklarına Nihal Selcen Hançer ve Yücel Süzen
Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılıklarına Emek Günaydın, Melek Görmezoğlu, Zeynep Boğa
Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Onur Akın
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılıklarına Bengü Aytekin, Duygu Güven, Selçuk Erdal Günal
Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Halıcı, Mücahit Duman, Serdar Ülker
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Banu Aksakosa
Teftiş Başkan Yardımcılığına Zeynep Demirbaş Tatlı
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Cebrail Yılmazer, Celal Şahin, Erhan Selim, Gökçen Gülsüm Köroğlu, Yalçın Gemici
Hazine Başkontrolörlüğüne Murat Erinç Bayrakcı
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Çiğdem Kahveci, Akif Bülent Boyacıoğlu
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDA İL MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMALAR
Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken görevden alındı.
Yeni atamalar şu şekilde gerçekleşti:
Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Sabahattin Genç
Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İrfan Tekin
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fikret Fidan
Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Doğan
Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Nihal Sürmeli
Ayrıca, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mücahid Taylan atandı.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NDA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMALAR
Görevden alınanlar:
7. Bölge Müdürü Ömer Alkış
Bölge Müdürü Gültekin Yürümez
Bölge Müdürü Celaleddin Bayrakçıl
Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe
Yeni atamalar:
4. Bölge Müdürlüğüne Mustafa Küçükkaptan
Bölge Müdürlüğüne Ümit Çatulay
Bölge Müdürlüğüne Ali Tuğrul Kaya
Bölge Müdürlüğüne Muhtesin Sevinç
Bölge Müdürlüğüne Taner Biçim
Bölge Müdürlüğüne Yavuz Yegin