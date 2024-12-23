Bir dizinin daha başlamadan fişi çekildi! Ekonomi onları da vurdu

Daha başlamadan Halef dizisi de rafa kalktı. Ekonominin ve reklam gelirlerinin etkisi Halef dizisini de vurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekonomik krizin etkisiyle kanalların reklam gelirlerinin düşmesi ve diziye dair zamanlama planındaki değişiklik nedeniyle "Halef" dizisi şimdilik beklemeye alındı.

Esenler Otogarı’nda geçen bir güç savaşı ve aile bağlarını sorgulayan hikâyesiyle dikkat çeken projede, Ercan Kesal "Zaro Karslı" rolü için anlaşma sağlamıştı. Akın Akınözü ise başrolde "Timur" karakterine hayat verecekti. Ünlü oyuncu Devrim Özkan ise, dizide "Reyhan" rolü için anlaşma yapmıştı.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tansu Biçer, Hazal Türesan, ve Derya Karadaş gibi tanınmış isimler de kadroda yer alıyordu.

Tüm hazırlık sürecine rağmen, ekonomik koşullar ve zamanlama sıkıntıları nedeniyle çekimler ve yayın takvimi durduruldu. Dizinin geleceğiyle ilgili yeni gelişmelerin izleyicilerle paylaşılacağı belirtildi.