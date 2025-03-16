Bir dizinin daha fişi çekildi! İddialı başlamıştı

Holding, Annem Ankara, Siyah Kalp gibi birbirinden iddialı başlayan diziler için final kararı alınmıştı. ATV’nin fenomen dizisi Zembilli için de final kararı alındığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zembilli dizisi 13. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Proje tasarımı Cemil Yavuz’a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan’a ait olan Zembilli’nin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyordu. Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk gibi oyuncuları buluşturan dizi İzmir Birgi’de çekiliyordu.