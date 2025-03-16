Bir dizinin daha fişi çekildi! İddialı başlamıştı

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Bir dizinin daha fişi çekildi! İddialı başlamıştı

Bu sene final kararı alan dizi furyasına bir dizi daha katıldı. ATV’nin sevilen dizisi Zembilli izlenme rekorları istenildiği gibi olmayınca dizi için karar verildi. Fenomen dizi ne zaman final yapacak? İşte haberin tüm detayları…

Holding, Annem Ankara, Siyah Kalp gibi birbirinden iddialı başlayan diziler için final kararı alınmıştı. ATV’nin fenomen dizisi Zembilli için de final kararı alındığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zembilli dizisi 13. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

7y.webp

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Proje tasarımı Cemil Yavuz’a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan’a ait olan Zembilli’nin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyordu. Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk gibi oyuncuları buluşturan dizi İzmir Birgi’de çekiliyordu.

7yi.webp

u-001.webp

Son Haberler
Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi
Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi
Trafik kazasında yaralanan gençten acı haber! Hastanede öldü
Trafik kazasında yaralanan gençten acı haber! Hastanede öldü
Evsel atıkları 31 yıldır süs eşyasına dönüştürüyor
Evsel atıkları 31 yıldır süs eşyasına dönüştürüyor
Ünlü şarkıcının evinde kan donduran olay! “Korkuyorum” dedi korktuğu başına geldi... Bir anda silahlar patladı
Ünlü şarkıcının evinde kan donduran olay! “Korkuyorum” dedi korktuğu başına geldi... Bir anda silahlar patladı
Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu