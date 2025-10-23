İnanın bana doktorluk zor iş.

Nereden biliyorum.

Hele de son yıllarda daha da zorlaştırılmış gibi görünüyor.

*

Uzman doktor olabilmek için sadece Tıp Fakültesi’ni bitirmek yetmiyor.

O daha başlangıç.

Sonra TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)’na hazırlık çalışması var ki bu da seneler alıyor.

*

Hadi kazanıldı diyelim…

Uzmanlık eğitim süreleri uzmanlık alanına göre 3 ila 5 yıl arasında değişiyor.

Uzman olabilmek için bir o kadar yıl daha okunacak.

Ve gelecek 35 yaşına.

Daha henüz taze bir uzman doktor olunmuş olacak o zaman.

Yaş otuz beş ve ortasında ömrün benim doktorum.

*

Bu kadar yoğun ve yorucu bir eğitim yolculuğu sonunda, bu insanlar çalışma koşullarıyla ilgili…

Ekonomik koşullarıyla ilgili…

Güvenlikle ilgili karşılaştıkları sorunların çözümünü talep edecekler, ama seslerini duyuramayacaklar.

“Bizi dikkate alın yoksa biz de çareyi dışarıda ararız” diyerek, çaresiz bir serzenişte bulunacaklar…

Bu sefer de onlara:

“Giderlerse gitsinler!” denilecek.

Ve ülkemizin yetiştirdiği, hemen her branşta uzman doktorlar da:

“Madem bizim sizin yanınızda kıymeti harbiyemiz yok, o zaman da başımızın çaresine bakarız” diyerek, yurtdışına gidecekler.

Gittiler de!

*

Bugünkü durum ne?

Yeterince uzman doktorumuzun olmayışı.

Hastanelerimizde sağlık personellerimize karşı şiddetin bir türlü önlenememesi.

Bir anlamda sanki doktorlarımız itibar zedelenmesi yaşıyorlar gibi.

*

Ama dünlerde öyle değildi.

Dünlerde doktorlar, hastanelerde ve dışarıda müthiş itibar görüyorlardı.

Ne oldu şimdi de hemen her gün ülkemin değişik yerlerinde hasta yakınları onlara öfke kusuyorlar.

Nedir bu öfke kontrolsüzlüğü anlayabilene aşk olsun!..

*

Oysa bu devletin okullarında okuyan yerli ve millî doktorlar…

Ekonomik ve psikolojik baskıdan kendilerini kurtarmak için çareyi dışarıda aramak zorunda bırakılmışlar.

Çünkü o insanlar:

Ekonomik sorunlarının…

Çalışma saatlerinin uzun oluşunun…

Nöbet sorunlarının iyileştirilememesinin…

Kendilerine yapılan şiddet eylemlerinin önlenebilmesi için yeterince dikkate alınmaması yetmiyormuş gibi, bir de “Giderlerse gitsinler” denilerek, onlar bir anlamda değersizleştirilme noktasına getirilmişler ve maalesef bu insanlar;

Ekonomik…

Sosyal…

Ve psikolojik yönden daha rahat çalışabilecekleri düşüncesiyle, yabancı ülkelere gidivermişler.

Öyle olunca da zamanla tecrübeli uzman doktorlarımızın yeri, henüz yeni ve pratisyen doktorlarla dolduruluyormuş.

Öyle diyor kendisiyle ayaküstü sohbet ettiğim Sayın Hekim.

Ve şu serzenişini paylaşıyor benimle:

“Böyle giderse ileriki yıllarda muayene olmak için uzman doktor bulamayacağız maalesef. Ben emekli olduğumda, kendimi hekimlik bilgisinin ne olduğunu bilmediğim yabancı doktorların eline kalacağım için çok üzgünüm.” diyerek, yarınlara dair sıkıntılı bir tablo ortaya koyuyordu.

*

Korkum o ki sahiden de 5-10 sene sonra kendimizi ‘Türk hekimlerine’ emanet edemeyeceğiz.

Sahiden çok düşündürücü bir durum değil mi bu?

*

Fark edebiliyordum, o hekim bana bunları anlatırken içi sızlıyordu.