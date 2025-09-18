Bir doktorun muayene odası!..

İster kişinin yaptığı mesleği ile ilgili çabasından olsun…

İsterse de hobi uygulamasından olsun, bütün bunları öncelikle kişinin kendisine yakıştırması…

Verilen hizmetin karşı tarafta hayranlık uyandırması, sanırım o kişiye değer katar…

O kişi saygı görür…

Ve önemsenir.

*

Mesela bende öyle oldu.

50 yılı aşkın İstanbul’da yaşıyorum, devlet hastanesinde görmediğim gibi, özel hastanede ‘X’ polikliniğinin doktorlarından herhangi birinin odasını çiçek bahçesine dönüştürmüş olduğunu inanın görmedim.

*

Öyle yapmayı isteyenlerimiz de olmuştur elbette ya şu veya bu nedenle vazgeçmiş olabilirler…

Veya birkaç saksıda çiçekle yetinmiş de olabilirler.

Ama geçtiğimiz salı günü eşimin rahatsızlığı ile ilgili gittiğim Küçükçekmece’deki bir devlet hastanesinin psikiyatri bölümünde bir Doktor Hanım, belki de 15 metrekare olan o odasını öyle çiçeklerle donatmış ki kapıdan giren hastaların, o odadan etkilenmemesi mümkün değil!

O odaya hayran kalması da mümkün değil!

Hatta biraz daha ileri gideyim, sanki Emirgan parkında kendini hissetmemesi de mümkün değil, diyeceğim ya, belki bunu abartı bulacaksınız, ama değil!

İnanıyorum ki o Doktor Hanım’ın hasta kabul odası 15 metrekare değil de bir 50 metre kare olmuş olsa, inanın bana küçük bir Emirgan parkı içerisinde muayene oluyorsunuz, derdim.

*

Abartmıyorum…

Eşimle birlikte randevu saatimiz gelip de eşimin isminin elektronik tabelada yazılı olduğunu görünce, çekingen bir şekilde hafifçe kapıyı tıklatıp içeriye girmemizle, karşımızdaki muhteşem güzelliğin…

Çiçeklerin…

Yaprakların…

Mini ağaçların bizi karşılaması karşısında hayrete kapılamadık desem yalan olur.

Doktor Hanım, son derece kibar ve nazik bir şekilde bizi karşıladı.

Bu zamana kadar muayene olmak için gittiğimiz birçok doktor yüzümüze dahi bakmazken…

Donuk ve oldukça soğuk bir şekilde hastasını karşılarken, bu Hanımefendi kapıdan içeri girdiğimizde çiçeklerin ve kendisinin bulunduğu o odada sanki:

“Ben ve bana gelen hastalarım önce insanız, ben sonra doktorum.” diyor gibiydi.

*

Şaşkındım…

Ne söyleyeceğimi bilemiyordum.

Doktor Hanım’ın bize olan yaklaşımı sonrasında özür dileyerek:

“Bir mahsuru yoksa odanızın fotoğrafını çekebilir miyim?” dediğimde bana, oldukça nazik ve naif bir şekilde:

“Tabi çekebilirsiniz, ancak beni o karenin içine almayın.” demesiyle birlikte, ben bu zamana kadar hiç görmediğim -hele de devlet hastanelerinde veya polikliniklerinde hiç görmediğim- öyle bir doktor odasının hemen fotoğrafını çektim.

*

Elbette o karenin içinde Dr. Hanımı almadım.

Ama görünen manzara muhteşemdi…

Etkileyiciydi…

Hatta abarttığımı düşünmezseniz eğer tedavi ediciydi bile, bir anlamda.

“Muayenehanenizi yazımda kullanabilir miyim?” dediğimde, böyle bir şeyi beklemediği için kendileri de şaşırdı. “Elbette kullanabilirsiniz. Ancak lütfen benim adım geçmesin!” dedi bu sefer de.

Ve bugün, devletin izniyle özel sektörce zeytinliklerimiz, yeşilliklerimiz yok edilirken, bir doğa dostu olan devletin o doktoru, odasını yeşilliklerle donatmış olması kendi adıma takdire şayandı.

*

Teşekkürler Hocam…

Hastalarınızı dört duvar odanızda yeşillikler arasında kabul ettiğiniz için.

İnceliğiniz ve insan yanınız için teşekkürler.