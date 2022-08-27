Dolar son anda euroya fark attı. Bir dolar bir euro hamle yaptı son sözü dolar 'ağa benim' diyerek söyledi

Dolar ve euro kapışması devam ediyor. Dün bir dolar bir euro öne geçti.Ancak son yumruk dolardan geldi. Güne dün 18,16 lira ile başlayan dolar kuru, 18,21 lirayı gördükten sonra saat 16:08 itibarıyla %0,13 artışla 18,18 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,13 lira, en yüksek 18,18 lira seviyelerini gören dolar kuru, günü 18,16 lira seviyesinde kapattı. Dün en düşük 18,13 lira, en yüksek 18,18 lira seviyelerini gören dolar, günü 18,1663 seviyesinde kapatmıştı.

Güne 18,13 lira ile başlayan Euro kuru ise 18,11 liraya kadar çekildikten sonra saat 16:08 itibarıyla %0,74 artışla 18,26 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,08, en yüksek 18,23 lira seviyelerini gören Euro, günü 18,15 lira seviyesinde kapatmıştı.

Akşam saatlerinde dolar harekete geçti ve son yumruğu vurdu. Dolar bugün 18,16 işlem görüyor. Euro ise 18 lira 10 kuruşa geriledi.

PARİTEDE SON DURUM

Türkiye'nin döviz rezervi ve ekonomi politikalarının yarattığı endişeler sürerken Euro/dolar paritesin 1 seviyesinin altına indi.

Sabah saatlerinde doların gerisinde kalan Euro ilerleyen saatlerde atakla yeniden doların önüne geçti

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının ne kadar hızda devam edeceğine dair ipuçları için Jackson Hole sempozyumunu izleyecek.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE EN SON TAHMİNLER

Euro'nun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında dikkatler bu hareketin nereye kadar derinleşebileceğine çevrildi.

İşte Euro/dolar paritesine ilişkin son tahminler...