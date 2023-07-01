Bir dönem Arabistan'da da oynayan Quaresma Araplara resti çekti: Ben satılık değilim!

Süper Lig'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları da giyen ve futbolculuk kariyerini sürdüren Ricardo Quaresma, katıldığı etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre 39 yaşındaki Quaresma'nın açıklamaları şu şekilde;

''FUTBOL İÇİN ÇOK MU YAŞLIYIM? PEPE'YE BAKIN''

"Futbol için çok mu yaşlıyım? Bu futbola nasıl baktığınızla alakalı bir durum. Şayet ben yaşlıysam, benden daha yaşlı olan ancak genç futbolculardan daha fazla dakika oynayan Pepe'ye bakın. Bu sizin futbola nasıl baktığınızla alakalı."

''HENÜZ FUTBOLU BIRAKMADIM''

Futbolu Porto'da bırakması ile ilgili sorulan soru üzerine Quaresma, "Henüz futbolu bırakmadım. O yüzden buna cevap veremem." dedi.

''GELECEĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA''

"Bir kulüp bana teklifle geldiğinde oturup o kulübün projesini ve buna değip değmeyeceğini anlamam gerekli. Gizemden hoşlanan biri değilim. Mesele nerede olduğunu anlamak."

''SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLMAM, SATILIK DEĞİLİM''

Suudi Arabistan iddialarına da yanıt veren Portekizli yıldız, "Suudi Arabistan takımlarına saygı duymak zorundayız. Paraları varsa bırakalım harcasınlar, iyi de harcıyorlar ama ben Suudi Arabistan'a transfer olmam çünkü satılık değilim."

Toplam 7 yıl Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, 227 maça çıkarken 38 gol ve 77 asistlik performans sergiledi.

Quaresma ayrıca 2012-2013 sezonunda Arabistan ekibi Al-Ahli takımında forma giymişti.