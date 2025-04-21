Bir dönem Aziz Yıldırım’ın sağ koluydu… Ali Koç’a ateş püskürdü!

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Bir dönem Aziz Yıldırım’ın sağ koluydu… Ali Koç’a ateş püskürdü!

Fenerbahçe’de bir dönem Aziz Yıldırım’ın ‘sağ kolu’ konumunda olan Mahmut Uslu’dan sert açıklamalar geldi. Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ateş püskürdü.

Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışının zora girmesi sonrası tepkilerin hedefine Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Mourinho yerleşti. Maç sonrası stadyumda ‘Yönetim istifa’ sesleri yükselirken, Galatasaray’ın şampiyonluk ipini göğüslemesi durumunda Ali Koç’un geleceği merak konusu oldu.

Sarı lacivertlilerde sezon sonunda neler olacağı belirsizliğini korurken çarpıcı bir açıklama geldi. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe’nin Asbaşkanlığını yapan ve Yıldırım’ın ‘sağ kolu’ konumundaki Mahmut Uslu, Başkan Ali Koç’u istifaya davet etti.

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Kale Arkası adlı YouTube kanalına konuşan Uslu, "Alternatif bulunur, bıraksınlar. Bundan daha kötü olur mu ya? Kulübü bitirdiler. Şampiyonluk önemli değil, olur veya olmaz. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mahmut Uslu "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Her an her şey olabilir" cevabını verdi.

Jose Mourinho'yla ilgili de konuşan Uslu, "Mourinho ile ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söylüyor, her şey ortada" dedi.

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