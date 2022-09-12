﻿Eski Beşiktaşlı Loris Karius'un yeni adresi belli oldu

Newcastle United, Alman kaleci Loris Karius'un transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kaleci ile ocak ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca kontratta sezon sonuna kadar uzatma maddesi yer aldığı aktarıldı.

Loris Karius, 2018-2020 yılları arasında Beşiktaş'ta da forma giymişti.

LORIS KARIUS KİMDİR?

22 Haziran 1993 doğumlu 29 yaşındaki Loris Karius, kaleci pozisyonunda görev yapan Alman futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2005 yılında VfB Stuttgart kulübünde başladı. Karius, Liverpool, Mainz ve Union Berlin'de forma giydi.

Loris Karius, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında kiralık olarak Beşiktaş'ta da forma giymişti.