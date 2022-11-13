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Fenerbahçe'nin eski yıldızı futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas, futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 12:16
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı futbolu bıraktı
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Brezilyalı orta saha oyuncusu, Flamengo ile Avai arasında oynanan Brezilya Serie A maçıyla birlikte aktif futbolculuk kariyerine resmen veda etti.

ALKIŞLARLA VEDA ETTİ
Mario Filho Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Flamengo 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Sahaya ilk 11'de çıkan Diego Ribas 57. dakikada yerini alkışlarla Thiago Maia'ya bıraktı.

10 NUMARAYI YENİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Karşılaşmanın ardından Diego Ribas, 10 numarayı yeni sahibine teslim etti. Tecrübeli oyuncu 10 numaralı formasını, Flamengo'da şu an 9 numarayı giyen yıldız oyuncu Gabigol'e teslim etti.

RIBAS: ŞİMDİ YENİ BİR MACERA BAŞLIYOR
Mücadelenin ardından açıklama yapan Diego Ribas, yaşadığı duygular için, "Futbol dünyasına her şey için teşekkür ediyorum. Flamengo, kariyerimin sona ermesini taçlandırdı. Bu yüzden yaşadığım her şey için şükran duyuyorum. Şimdi yeni bir macera başlıyor" ifadelerini kullandı.

KARİYERİ
Brezilyalı yıldız, 2014 - 2015 ve 2015 - 2016 sezonlarında Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli formayla 75 maça çıkan Diego Ribas, 8 kez fileleri sarstı, 13'te gol pası verdi.

Deneyimli oyuncu Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto, Werder Bremen, Juventus ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda da görev yaptı.

2016 yılından bu yana Flamengo için mücadele eden Diego Ribas, Brezilya Milli Takımında 34 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

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