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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Cocu'nun yeni adresi belli oldu

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük görevine Phillip Cocu'yu getirdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 13:48
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Bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü de yapan Phillip Cocu Vitesse'nin başına getirildi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Cocu'nun yeni adresi belli oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevinden ayrılan Alman Thomas Letsch'in yerine 51 yaşındaki Hollandalı Cocu'yla 2024'ün sezon ortasına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Phillip Cocu, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.

Vitesse, 7 haftanın tamamlandığı ligde 5 puanla 14. sırada bulunuyor. Hollanda temsilcisinde geçen hafta görevini bırakan Letsch, Bundesliga ekiplerinden Bochum'un başına geçmişti.

TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKTI

Cocu, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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