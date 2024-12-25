Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymişti. Portekiz’de ortalığı salladı

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Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymişti. Portekiz’de ortalığı salladı

Süper Lig’de bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma, Portekiz’de fırtına gibi esiyor. Tecrübeli oyuncu takımının en golcü oyuncusu oldu.

Süper Lig’de Galatasaray, Gaziantepspor ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma, geçen sezon sarı-lacivertlilerden ayrılarak Portekiz'e dönmüştü.

Fenerbahçe'nin Braga'ya 6.5 milyon euro karşılığında gönderdiği deneyimli futbolcu, performansıyla dikkat çekiyor. Bruma, Braga'nın ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Bruma'nın 2'şer gollük katkı verdiği Estoril maçında Braga sahadan 2-2'lik beraberlikle, Santa Clara karşılaşmasında ise 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Bruma, 25 maçta Braga forması giyerken 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi. 30 yaşındaki futbolcu, Braga'nın en çok gol atan futbolcusu konumunda

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