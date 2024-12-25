Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymişti. Portekiz’de ortalığı salladı

Süper Lig’de Galatasaray, Gaziantepspor ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma, geçen sezon sarı-lacivertlilerden ayrılarak Portekiz'e dönmüştü.

Fenerbahçe'nin Braga'ya 6.5 milyon euro karşılığında gönderdiği deneyimli futbolcu, performansıyla dikkat çekiyor. Bruma, Braga'nın ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Bruma'nın 2'şer gollük katkı verdiği Estoril maçında Braga sahadan 2-2'lik beraberlikle, Santa Clara karşılaşmasında ise 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Bruma, 25 maçta Braga forması giyerken 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi. 30 yaşındaki futbolcu, Braga'nın en çok gol atan futbolcusu konumunda