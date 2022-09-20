﻿Eski Galatasaraylı Denayer'in yeni adresi belli oldu

İngiliz basınından TEAMTalk'ın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Belçikalı stoper için harekete geçti. 27 yaşındaki futbolcuyla el sıkışılması durumunda serbest statüsünde olması sebebiyle direkt olarak takıma katılabilecek.

Haberin detayında menajer Bruno Lage'nin takımının uzun süredir görüşme halinde olduğu da kaydedildi. Beşiktaş da uzun süren görüşmeler gerçekleştirmiş ancak oyuncunun maaşı konusunda mutabakata varamamıştı.

Oyuncu her ne kadar istediği maaşta 1 milyon Euro indirime gitse de yine de bir anlaşma gerçekleşmedi. Öte yandan oyuncunun eski takımı Galatasaray'da, sarı kırmızılı formayla daha önce şampiyonluk yaşayan oyuncu için kolları sıvamıştı. Burada da bir anlaşma ortamı oluşmadı.

DÜNYA KUPASI DETAYI BULUNUYOR

Öte yandan oyuncu ise bir an önce bir takımla anlaşarak form tutmak istiyor. Nitekim 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek önemli takımlardan birisi olan Belçika'nın da şuanda savunmadaki en önemli kozlarından birisi durumunda. Taliplerin ise elini çabuk tutması gerekiyor. Şayet Belçika turnuvada önemli bir başarı kaydederse ve Denayer savunma hattında etkili bir performans sergilerse talipleri daha da artabilir. 27 yaşındaki oyuncu piyasa değerini ise ciddi şekilde arttırabilir. (ASpor)