Bir dönem MHP'nin en güçlü isminden Bahçeli'ye şok suçlama: Birilerinin verdiği görevi yerine getiriyor

ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, yayınladığı son videosunda “Bu açıklamayı hiç bir televizyon programında hiç bir siyasetçiden, düşünürden, profesörden, bilim adamından duyamazsınız” diyerek çarpıcı açıklamalar yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 22 Ekim’deki grup toplantısında terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik ''Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti Grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağvedildiği ilan etsin'' çağrısını hatırlatan Zeybek, çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

"NE DEMEK UMUT HAKKINDA YARARLANSIN?"

Devlet Bahçeli’nin çağrısının beklenmedik olduğunu ifade eden Zeybek, “Durup dururken mi, yoksa bir işlemcinin başlatıcısı mı olduğu ayrı bir konu ama, görünüşte durup dururken ortaya bir görüş attı. Dedi ki ‘Teröristbaşı Meclis’e gelsin. DEM Parti’nin grup toplantısında konuşsun. Umut hakkından yararlansın’ Ne demek umut hakkında yararlansın? Dışarı çıksın tahliye olsun. Tahliye olsun ve DEM’de konuşsun. Hangisinin önce hangisinin sonra olacağı önemli değil. Teröristbaşının dışarıya çıkması Milliyet Hareket Partisi tarafından olumlu ve uygun bulunuyor, onaylanıyor. Ki bu olaya en karşı parti olarak görünür” ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ VERİLEN GÖREVİ YERİNE GETİRDİ"

Bahçeli’nin çağrısının kendi düşünceleri olmadığı iddiasını ortaya atan Zeybek, “Ona birileri zaman zaman olduğu gibi şimdide de bir görev verdiler. O da görevini yerine getirdi. Bu görevi yerine getirirken aslında sonuçlarını bildiğini sanmıyorum. Yani kendisine verilen görev, başkalarına verilen görevlerle sonunda ortaya nasıl bir görüntünün çıkacağını ve nasıl sorunlara yol açacağını bildiğini sanmıyorum” diye konuştu.

Zeybek, şöyle devam etti: “Nitekim 3 Kasım’da seçim var dediği zaman bunun AKP’yi iktidara getirmek için düzenlenen bir oyunun bir parçası olduğunu da bilerek söylediğini düşünmüyorum. Bu bir kanaat.”

NAMIK KEMAL ZEYBEK KİMDİR?

1944 yılında Bayburt’un Kitre köyünde dünyaya gelen Namık Kemal Zeybek, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına kaymakamlık yaparak başlayan Zeybek, Çayeli (Rize), Pazaryeri (Bilecik), Şiran (Gümüşhane), Ilgaz (Çankırı), Tortum (Erzurum), Kahta (Adıyaman) ve Keles (Bursa) gibi birçok ilçede görev yaptı. 1977 yılında Gün Sazak’ın Gümrük ve Tekel Bakanlığı döneminde müsteşarlık görevini üstlendi.

Siyasi hayatına Alparslan Türkeş ile birlikte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde (CKMP) adım atan Zeybek, partinin gençlik kolları genel başkanlığını yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinden önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) aktif rol aldı. Darbe sonrası "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası" kapsamında yargılandı ve bir süre Mamak Askeri Cezaevi'nde kaldı.

1983-1987 yılları arasında Doğan Haber Ajansı’nda koordinatör olarak çalışan Zeybek, 1987 genel seçimlerinde Anavatan Partisi (ANAP) İstanbul Milletvekili seçildi. Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde, 1989-1991 yıllarında Kültür Bakanlığı’nın ilk bakanı olarak görev yaptı. Daha sonra Süleyman Demirel’in başbakanlığı döneminde büyükelçi unvanıyla Başbakanlık Başdanışmanlığı yaptı ve Türkiye ile Türk dünyası arasındaki koordinasyonu sağladı. Aynı görevi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak 1994-1995 yılları arasında sürdürdü.

1995 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP) İstanbul Milletvekili seçilerek yeniden Meclis’e girdi. 1997 yılına kadar Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. 1999 seçimlerinde MHP'den Eskişehir milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2007 yılında Büyük Birlik Partisi’ne (BBP) katılan Zeybek, burada Genel Sekreterlik ve Genel Başkan Başdanışmanlığı yaptı. Aynı yıl partisinden istifa etti.

2010 yılında Demokrat Parti’ye katılan Namık Kemal Zeybek, 15 Ocak 2011’de yapılan kongrede genel başkanlık görevine seçildi ve bir yıl bu görevi sürdürdü.

Zeybek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini 1993-2006 yılları arasında yürütmüş ve Ahmet Yesevi Vakfı ile Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne Yardım Vakfı başkanlıklarını üstlenmiştir. Ayrıca, Ata Derneği Genel Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Namık Kemal Zeybek’in Bilgi Sevgi Hoşgörü, Ülkü Yolu, Milli Kültür Meselemiz, Türk Olmak, Çağı Yakalamak, Ahmet Yesevi Yolu ve Hikmetler, AB Seyir Defteri, Bilgi Çağından Globalizme, Türk’üm ve Işığa Doğru adlı kitapları bulunmaktadır.

2015 genel seçimlerinde MHP’den Tunceli milletvekili aday adayı olmuş, ancak adaylığı genel merkez tarafından onaylanmamıştır.