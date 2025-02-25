Bir dönem Saray'da görev yapan gazeteci açıkladı: MHP'li Feti Yıldız'ın niyeti ortaya çıktı

Erdoğan'ın eski danışmanlığı görevini yapan Akif Beki, Karar'daki köşesinde, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın infaz indirimi istemesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akif Beki, yazısında, MHP'li Feti Yıldız'ın niyetini açıkladı.

İşte Akif Beki'nin dikkat çeken o ifadeleri:

Cezaevinden yine kimler çıkarılacak?

MHP'li Feti Yıldız, infaz indiriminin genişletilmesini istiyor.

2023'ten önce cezası kesinleşenler, cezaevinden 5 yıl erken eve çıkıyordu.

2023'ten önce suç işleyip cezası kesinleşmeyenlere haksızlıkmış.

Akla, 2022 sonunda işlenen Sinan Ateş cinayeti gibi örnekler geliyor. İddianame geç yazıldı ve yargılama uzadıysa sanıkların suçu ne, deniyor yani.

Bu eşitsizliğin giderilmesi için, 2023'ten önce suç işlemiş herkese erken tahliye kapısı açılmalıymış.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "kısmi af geliyor" haberlerini doğruladı. Varmış bir hazırlık ama adı af değil, infaz düzenlemesiymiş.

Kısacası; 2023'teki infaz indiriminin genişletilmesine çalışılıyor.