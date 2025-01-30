Bir dönem Süper Lig’in en iyileri arasındaydı: 3. Lig’e transfer oldu

Türkiye'de Gençlerbirliği, Galatasaray, Fatih Karagümrük gibi takımlarda forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Etimesgut Belediyespor'a transfer oldu.

Kulübün açıklamasına göre imza töreni, Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Ümit Ozan, yöneticiler ve teknik direktör Cafer Elek'in de katılımıyla kulüp tesislerinde yapıldı.

BAŞKAN OZAN: BİZE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ümit Ozan, Jimmy Durmaz'a başarılar dileyerek, "Jimmy Durmaz gibi deneyimli bir futbolcuyu takımımıza kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onun tecrübesi ve kalitesi, takımımıza önemli bir katkı sağlayacak. Bu Transfer, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Jimmy Durmaz ise "Etimesgutspor'a transfer olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kulübün projesi ve hedefleri beni çok heyecanlandırdı. Burada başarılı olmak ve takımıma katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ MİLLİ TAKIMI'NDA DA FORMA GİYDİ

İsveç Milli Takımı ile 49 maça çıkan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'de daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydi.



Kariyerinde Malmö, Olympiakos, Toulouse ve AIK takımlarında da oynayan Jimmy Durmaz, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Trendyol 1. Lig'de 2 maçta görev yaptı.