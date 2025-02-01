Kapısına bugün kilit vurduğu açıklandı. Bir dönem Türk basınının amiral gemisinde şok gelişme

Hürriyet Avrupa, 56 yıl süren yayın hayatına bugün son verdi. Türkiye’nin Avrupa'daki en köklü gazetelerinden biri olan Hürriyet, son sayısıyla okurlarıyla vedalaştı.

Almanya'nın en köklü Türk gazetelerinden biri olan Hürriyet Avrupa, bugün 56 yıllık yayın hayatına veda etti. 1969 yılında kurulan gazete, Türk diasporasına yönelik önemli bir haber kaynağı olmuş, Avrupa'daki Türk toplumu için büyük bir iletişim kanalı haline gelmişti.

Bir dönem Türk basınının amiral gemisi olarak tanınan Hürriyet'in bünyesinde çıkan Hürriyet Avrupa Bugün, (1 Şubat 2025) itibarıyla son sayısını yayımlayarak tarih sahnesinden çekildi. Hürriyet Avrupa'nın kapanışı, Türk basın camiası için önemli bir kayıp olarak nitelendiriliyor.

Hürriyet'in kapanışı, Türk gazeteciliği ve basını üzerinde uzun yıllar iz bırakmış bir dönemin sonunu işaret ediyor. Gazeteci İlhan Karaçay, kapanış haberini duyururken, "Dünyadaki birçok gazetenin örnek aldığı Hürriyet artık yok" sözleriyle bu kaybı duyurdu.

Karaçay, gazetenin kapanışı hakkında duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Muhteşem kadrosuyla, ülkesi dışında en çok satılan gazete unvanına sahip olan Hürriyet’in yokluğunun acısını derinden hissediyorum" dedi. Karaçay, 1969’dan 1985 yılına kadar Hürriyet gazetesinde görev yaptığını da belirtti.

Hürriyet Avrupa'nın kapanma nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekonomik sıkıntılar ve değişen medya tüketim alışkanlıklarının etkili olduğu tahmin ediliyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde, geleneksel basılı gazetelerin zorluklarla karşılaştığı biliniyor. Hürriyet Avrupa, yıllar boyunca Avrupa'daki Türkler için önemli bir köprü görevini üstlenmişti ve kapanışı büyük bir boşluk yaratacak.