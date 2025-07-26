Bir dönem Türk ekonomisine yön vermişti! Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti

Bir dönem Türkiye ekonomisine damgasını vuran Serdengeçti'nin ölüm haberini ekonomist Selva Demiralp sosyal medya hesabından duyurdu.

Selva Demiralp paylaşımında, "Süreyya Serdengeçti 2001 krizi sonrası enflasyonu üç senede tek haneye düşüren ekibin merkez bankası başkanı olarak tarihe geçecektir. Bense onun mütevazi ve babacan kişiliğini bir adım daha yakından tanımış olmanın ayrıcalığı ile onu hep sevgi, saygı ve şükranla hatırlayacağım. Mekanı cennet olsun." dedi.

Süreyya Serdengeçti 2001 krizi sonrası enflasyonu üç senede tek haneye düşüren ekibin merkez bankası başkanı olarak tarihe geçecektir. Bense onun mütevazi ve babacan kişiliğini bir adım daha yakından tanımış olmanın ayrıcalığı ile onu hep sevgi, saygı ve şükranla… pic.twitter.com/JG6m4EO8kw — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) July 26, 2025

MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞKANI SÜREYYA SERDENGEÇTİ KİMDİR?

Ekonomist Süreyya Serdengeçti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başkanlarından biri olarak görev yaptı. Bankada her kademede görev alan Serdengeçti, başkanlık yaptığı dönemde ekonomik programın sağlıklı bir şekilde uygulanmasında ve enflasyonun düşürülmesinde önemli başarılar elde etti.

EĞİTİM VE MESLEKİ KARİYERİNİN BAŞLANGICI

1952 yılında İstanbul’da doğan Serdengeçti, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü’nde eğitim gördü. 1979 yılında üniversiteden mezun olan Serdengeçti, 1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dış Borç Erteleme Bölümü'nde göreve başladı.

YURT DIŞI EĞİTİMİ VE MERKEZ BANKASI'NDA ÜST DÜZEY GÖREVLER

1984-1986 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde bulunan Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans yapan Serdengeçti, Türkiye’ye döndükten sonra Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin yönetiminde görev aldı.

1990 yılında Döviz İşlemleri Müdürlüğü’ne, 1992’de Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü’ne, 1994 yılında ise Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi ve aynı zamanda Genel Sekreterlik Basın Sözcülüğü’nü üstlendi. Aynı yıl Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı’na da atandı. Bu dönemde Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Kuruluşlarla ilişkiler alanında çalışmalar yaptı.

PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Mayıs 1996’da Piyasalar Genel Müdürü olan Serdengeçti, bu görevdeyken uluslararası rezerv yönetimi, döviz kuru ve müdahaleleri, bankalararası para piyasası, açık piyasa işlemleri ve hazine ihaleleri gibi önemli alanlardan sorumlu oldu.

Ocak 1998’den itibaren Piyasalar Genel Müdürlüğü ile birlikte Krediler, Bilgi İşlem ve İstatistik Genel Müdürlüklerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

Mart 2001 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Süreyya Serdengeçti, Merkez Bankası'na 21 yıl hizmet ettikten sonra başkanlık görevine getirildi. Başkanlığı döneminde, Türkiye ekonomisinin günlük kur ve borsa hareketleri yerine uzun vadeli hedeflere odaklanmasını sağladı. Ayrıca, Merkez Bankası’nın özerkleşme sürecinde önemli bir rol oynadı.

DİĞER GÖREVLERİ VE KİŞİSEL YAŞAMI

Serdengeçti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile çalışan İstikrar Enstitüsü’nün direktörlüğünü yürüttü. Evli ve bir çocuk babası olan Süreyya Serdengeçti, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.