Bir dönem Türkiye’de en çok tercih edilen modellerdendi... Çok sevilen otomobil yeniden satışa çıktı

Hyundai Motor Türkiye, yenilenen tasarımı ve 48 voltluk mild hibrit motor seçeneğiyle i30 modelini yeniden satışa sundu.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai'dan önemli bir hamle geldi. Şirket, uzun zaman önce Türkiye'den çektiği i30'u yeniden Türkiye pazarına soktu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, C segmentinin en beğenilen modellerinden biri olan i30, modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve yüksek güvenlik donanımlarıyla dikkati çekiyor.

i30'un 1,5 litrelik 48 voltluk mild hibrit benzinli turbo motoru, 140 beygir gücü ve 253 Nm tork üretiyor. Araç, yakıt tasarrufu sağlayan motor yapısıyla performans ve çevre duyarlılığını bir arada sunuyor.

Hyundai i30, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla donatıldı. Bu sistem, vites geçişlerinin daha akıcı gerçekleşmesini sağlarken, mild hibrit yapısıyla şehir içi kullanımda emisyonun azalmasına ve yakıt verimliliğinin artmasına katkı sağlıyor.