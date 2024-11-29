Bir döneme damga vuran gazete geri döndü! Ekonomik nedenlerle kapanmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir döneme damga vuran gazete geri döndü! Ekonomik nedenlerle kapanmıştı

Bir dönemin en çok konuşulan gazetelerinden olan Radikal, internet sitesini yeniden aktif hale getirdi.

Bir döneme damgasını vuran Radikal gazetesi, 8 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başladı. 1996 ile 2014 yılları arasında basılı, 2016'ya kadar ise dijital platformda yayın yapan gazete, ekonomik nedenlerle faaliyetlerine son vermişti.

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GAZETENİN KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Sahibinin kim olduğunu gösteren 'künye' ve iletişim kısmı sitede yer almazken gazetenin kim tarafından açıldığına dair henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan gazetenin isminde ve logosunda ise bir değişikliğe gidilmediği görüldü.

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